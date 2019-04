Viva dvakrat druga v Talinu, sprejem za pevce in pevke

18.4.2019 | 16:00

Sprejem za člane MePZ Viva (Foto: Občina Brežice)

Pevcem in pevkam je čestotal tudi brežiški župan Ivan Molan. (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Mešani pevski zbor Viva Brežice, ki se je med 11. in 14. aprilom kot edina slovenska zasedba udeležil 16. mednarodnega zborovskega festivala Talin 2019 v Estoniji, kjer je nastopil v dveh kategorijah, in sicer v kategoriji mešanih zborov in v kategoriji ljudske glasbe, in v obeh osvojil odlično 2. mesto, so ob vrnitvi domov pričakali podporniki in prijatelji zbora. Sprejema se je udeležil tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je članicam in članom zbora čestital za vrhunski uspeh in se jim zahvalil za promocijo občine. Čestitkam sta se pridružila tudi predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič in podpredsednica Lučka Černelič, so sporočili iz brežiške občine.

Kot je dejala zborovodkinja Simona Rožman Strnad je mednarodno tekmovanje v Talinu eno od prestižnejših v Evropi, na katerega se zbori uvrstijo na podlagi izbora komisije, ki ji morajo predhodno posredovati svoje posnetke. Za zbor Viva je bila že uvrstitev na tekmovanje veliko priznanje.

Na tekmovanje so šli brez velikih pričakovanj, kar je bilo zanje laže, saj je bila konkurenca močna. Dve osvojeni drugi mesti v obeh kategorijah, v katerih so tekmovali, sta zato še toliko bolj dragoceni, saj je tekmovanje ocenjevala mednarodna komisija v sestavi priznanih zborovodij in predavateljev na univerzah.

Zborovodkinja dodaja, da je bila razglasitev zanje presenečenje in nagrada ter potrditev dobrega dela, hkrati pa tudi spodbuda za nadaljnje ustvarjanje. Zahvalila se je za podporo, ki jo zboru izražajo tako njihovi domači kot širša lokalna skupnost in Občina Brežice, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.