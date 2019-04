V prometni nesreči udeležena štiri vozila

Krški policisti so bili včeraj ob 16.30 obveščeni o prometni nesreči na Cesti krških žrtev. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo z udeležbo štirih vozil povzročila voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčila v avtomobil voznika, ki je vozil pred njo. Njegov avtomobil je odbilo in je trčil v drugega voznika, ta pa še v voznico, ki je vozila pred njim. V nesreči se je lažje poškodoval potnik v vozilu povzročiteljice.

Pijan zapeljal v ceste in trčil v drevo

Črnomaljski policisti so bili nekaj pred 20. uro obveščeni o prometni nesreči v Semiču. Ugotovili so, da je 44-letni voznik kombija izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob denar in nakit

V Šentjurju na Polju na območju Sevnice je včeraj nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar, ki ga je našel.

V popoldanskih urah pa je v Guntah na območju Krškega neznanec skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in zlat nakit.

