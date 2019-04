Bojijo se, da bo Glavni trg brez prometa povsem zamrl

18.4.2019 | 11:35

O bodočem prometnem režimu bo na današnji seji odločal OS MO Novo mesto.

Novo mesto - Nekaj stanovalcev in podjetnikov z Glavnega trga ter predstavniki SNS, GAS in ZZD so na dopoldanski novinarski konferenci v Hiši kulinarike pred popoldansko občinsko sejo, na kateri bodo svetniki in svetnice med drugim odločali o novem prometnem režimu skozi središče mesta, predstavili svoja nasprotovanja trenutnemu predlogu.

Izidor Stopar in Gregor Pečar

Z leve proti desni: Matjaž Engel (SNS), Alojz Kobe (GAS), Štefan David in Jožefa Šepetavc (ZZD)

Predstavitve peticije Za odprto mesto se je udeležilo precej ljudi.

Predsednik Gospodarsko aktivne stranke (GAS) Alojz Kobe je povedal, da z zaprtjem Glavnega trga za motorni promet lastnikom ne bo omogočen dostop do njihove lastnine, zamrla naj bi dejavnost tudi tamkajšnjih podjetnikov in posledično bodo ob posel. To naj bi se po njegovih besedah že dogajalo v Kamniku, Kranju in Mariboru. Njihov predlog je, da naj bo promet urejen, kot je bil pred začetkom prenove: enosmerno po Glavnem trgu in dvosmerno po Kandijskem mostu, občina pa naj poskrbi tudi za dodatna oz. nova parkirišča v bližini.

»Predvsem pa je sporno, da se o tako pomembni zadevi odloča kar po skrajšanem postopku, torej brez možnosti vplivanja javnosti, brez kakršne koli prometne študije in brez razprav. Funkcija občinskega sveta danes je le v tem, da legalizira neko početje za nazaj, saj so potopne stebričke že postavili. O tako pomembni temi KS Center ni sklicala niti zbora krajanov! Vprašajmo se, kakšno demokracijo sploh imamo?« je rekel Kobe in naštel nekaj evropskih mest, kjer se za zapore središč niso odločili. Po njegovih besedah so poslovni subjekti v središču mesta med prenovo utrpeli 70-odstotni upad prometa, sedaj pa naj bi bilo še huje. »Ne moremo več čakati, da bo mesto počasi oživelo, trgovine se poslavljajo,« je opozoril eden od najemnikov.

V ponedeljek so na občino predali tudi peticijo Za odprto mesto, ki jo je podpisalo več kot 80 stanovalcev in poslovnih subjektov. Na današnji predstavitvi je ena od stanovalk in lastnica enega od butikov sicer povedala, da je peticijo podpisala njena zaposlena in ne ona sama, saj da se s tem ne strinja. Lastnica je namreč trdila, da je bila zaposlena zavedena, kar je Izidor Stopar, eden od podpisnikov zanikal, saj da je vsak podpisnik prebral, kaj podpisuje, in bil z vsebino seznanjen. Na drugi strani pa so predstavniki peticije, poleg Stoparja je bil še Gregor Pečar, dejali, da je spornih tudi 1.500 podpisov spletne peticije za zaporo prometa na trgu, saj »da so ljudje iz Ljubljene in od drugod odločali o tem, kako bomo tu živeli in delali.«

»Danes bomo predvsem predlagali, da se o prometnem režimu odloča kasneje oz. se o tem najde širši dogovor in rešitev. Če se podjetniki iz mesta umaknejo in dejavnost zamre, bo to mesto duhov. Upam, da ne,« je rekel podpredsednik Zveze za Dolenjsko (ZZD) Štefan David.

»Velikokrat slišimo, da se nič ne da in da ima župan večino. Pa to ni res, če bomo vztrajni in tečni, se da narediti vse. To se dotika tudi nas, ki ne živimo v centru, ampak na Otočcu, Dolžu in drugod,« se je oglasil Matjaž Engel, občinski svetnik SNS.

»Bil sem na prejšnjih delavnicah o prometni ureditvi in vem, kaj se je dogajalo. Takrat smo se dogovorili, da bo zgornji del trga zaprt, spodnji pa odprt za promet. Zdaj so na vse to pozabili. Ne strinjam se tudi s to peticijo, da naj bo kar odprto, ampak sem pričakoval, da bo občina predstavila tri elaborate za različne scenarije, torej povsem odprto ali zaprto in kompromisna rešitev. Potem bi se znali odločiti prav, ne pa tako na hitro in brez dialoga,« je še povedal eden od gostincev s trga.

Kakšen je predlog občinske uprave o novem režimu ter kako ga komentirajo v KS Center in Zavodu Grem v mesto, podrobneje poročamo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Kot omenjeno, bo o tem danes popoldne odločal tudi občinski svet, Kobe pa je vse danes prisotne prebivalce in poslovne subjekte pozval, da se seje udeležijo.

Dopolnjena objava ob 15.00:

Na današnjo objavo se je odzval Uroš Lubej, eden od pobudnikov spletne peticije Glavni trg pripada ljudem, ne avtomobilom: "Od 1497 podpisnikov jih je 1371 opredelilo kraj bivanja. Od teh jih je velika večina, skoraj 90 odstotkov, skupaj 1210, navedlo, da prihajajo iz Mestne občine Novo mesto. 126 ljudi ni navedlo občine, kjer prebivajo, 161 pa jih je navedlo nek drug kraj prebivanja. Trditev, da je peticija sporna, ker »so ljudje iz Ljubljane in drugod odločali o tem, kako bomo živeli in delali v Novem mestu«, torej nikakor ne drži. Ker se je peticija delila prek družbenih omrežij, ni bilo moč preprečiti, da je ne bi podpisovali tudi ljudje, ki živijo drugod. Hkrati pa to kaže tudi na to, da imajo pozitiven odnos do vzpostavitve pešcone tudi zunanji obiskovalci. Kar je nenazadnje pomembno tudi v razmišljanju glede turistične strategije mestnega jedra." Lubej je še poudaril, "da mora Glavni trg mora postati tako območje za pešce kot tudi uspešno menedžirana poslovna cona. To dvoje se ne izključuje."

M. Martinović

