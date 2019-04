Pogrešali mrliško vežico, premalo namenjajo za kmetijstvo

18.4.2019 | 13:00

Svetniki občine Trebnje so včeraj v prvem branju potrdili predlog dvoletnega proračuna.

Franci Kepa

Direktor občinske uprave Janez Pirc, župan Alojzij Kastelic in Andreja Perc

Trebnje - Trebanjski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli predlog dvoletnega proračuna in ga tako poslali v javno obravnavo. Za letos načrtujejo okoli 14 milijonov evrov prihodkov in okoli 16,7 milijona evrov odhodkov, od tega dobrih 7 milijonov evrov namenjajo za investicije. Naslednje leto pa predvidevajo 15 milijonov evrov prihodkov, odhodki pa naj bi ostali na letošnji ravni.

»Večina investicijskega denarja v letošnjem letu gre za naložbe, ki smo jih začeli že lani. Zaključujemo vrtec v Šentlovrencu, športni park v Trebnjem in drugo. Smo tudi v načrtovanju kohezijskih projektov, ki so bistvena postavka v naslednjem letu,« je pred sejo dejal župan Alojzij Kastelic in dodal, da so imeli kar nekaj težav pri sestavi proračuna.

Predlog proračuna je nekoliko bolj podrobno predstavil direktor občinske uprave Janez Pirc, ki je naštel tudi glavne naložbe v naslednjih dveh letih. To so, kot že rečeno gradnja vrtca v Šentlovrencu, dograditev osnovne šole v Dolenji Nemški vasi, nadaljnje urejanje industrijske cone v Trebnjem, začetek gradnje kanalizacije v Trebnjem, dokončanje športnega parka, postavitev Forma vive, v proračunu je predviden denar tudi za izgradnjo dvigala na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, za obnovo ceste Trebnje-Odrga-Repče in za odsek ceste Trebnje-Grmada, za nadgradnjo čistilne naprave, aktivnosti povezane z izgradnjo kulturnega centra v Trebnjem in drugo.

V razpravi so se oglasili številni svetniki, ki so vsi izpostavili, da je predlog proračuna pripravljen zelo pozno. Špela Smuk (DROT) ni razpravljala o vsebini, temveč je dejala, da bi bilo dobro, da bi bili odbori pred odločanjem seznanjeni s pobudami, podane v času javne razgrnitve. Franci Kepa (SDS) je poudaril, da njihova svetniška skupina predloga v drugem branju ne bo podprla, če v njem ne bodo sredstva za izgradnjo mrliške vežice na Selih pri Šumberku, na katero krajani potrpežljivo čakajo že vrsto let. Župan mu je odgovoril, da so se v preteklosti zelo trudili, da bi zagnali projekt. Občina je objavila več razpisov za izbiro izvajalca, a so bili vsi neuspešni.

Po besedah Ane Moder (SLS) je v predlogu premalo denarja namenjeno za kmetijstvo. »Za lokalne pridelovalce hrane je namenjeno 40.000 evrov. Zdi se mi, da je to kar nizek znesek,« je menila. Andrej Jevnikar (Županova lista) je opozoril na slabo stanje ceste Šentlovrenc-Martinja vas, ki bi jo bilo potrebno urediti. Med drugim se je na koncu oglasil tudi Gregor Kaplan (ZL-DSD), ki je župana spomnil na 900 podpisov za gradnjo druge osnovne šole, ki mu jih je predal lani. Po njegovih besedah že vrsto let opaža, da občina nima začrtanih prioritet, zato se je kot edini odločil, da je glasoval proti.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija



























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Matej83 Tale franci kepa se je pa kar lepo ogojil Preglej samo prijavljene komentatorje