Zaradi nesreče zastoji na dolenjski avtocesti

18.4.2019 | 14:40

Foto: Arhiv DL

Šmarje Sap - Iz ljubljanske Policijske uprave so sporočili, da je na dolenjski avtocesti pri Šmarju Sap je prišlo do prometne nesreče z udeležbo tovornega vozila. Cesta je v smeri Novega mesta med priključkova Šmarje Sap in Cikava zaprta, v smeri Ljubljane pa na omenjenem odseku poteka promet po enem prometnem pasu. Po prvih zbranih podatkih, se je tovorno vozilo prevrnilo, ena oseba pa naj bi bila lažje poškodovana.

V obe smeri nastaja zastoj. Proti Novem mestu je bil okoli 14.40 približno dolh 9 kilometrov in sega na južno ljublljansko obvoznico do priključka Ljubljana Rudnik. Obvoz je možen preko priključka Šmarje Sap, voznikom osebnih vozil pa priporočamo, da avtocesto zapustijo že na priključku Ljubljana center.

M. Ž.