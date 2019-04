Prva je podbreška, sledita šentjernejska in novomeška

Prejemnice nagrad za najbolje ocenjeno potico na letošnjem otoškem festivalu: (z leve) Katja Štajdohar, Marija Štaut in Terezija Lipar. (Foto: B. D. G.)

Otočec - Če se še niste odločili, kakšno potico boste spekli za letošnjo veliko noč, ste lahko idejo zanjo dobili na današnjem 3. Festivalu velikonočne potice na gradu Otočec. Lahko pa vam delno pomagamo tudi mi s fotoreportažo in z nekaj informacijami z dogodka.

Strokovno ocenjevalno komisijo je vodil prof. dr. Janez Bogataj, etnolog in avtor knjige Potice iz Slovenije, sestavljali pa sta jo še mag. Marlena Skvarča, senzorična preskuševalka živil, in Janja Strašek, svetovalka za zdravo prehrano v Termah Krka, ki so festival tudi organizirale.

Prireditve s podelitvijo nagrad se je udeležila tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Poskusili in ocenili so 54 različnih potic in izbrali tri najboljše. Najboljšo potico po oceni komisije je letos spekla Marija Štaut iz Naklega. Pripravila je podbreško potico z nadevom iz tepk in suhega sadja, ki so jo zasnovale in tudi poimenovale članice Kulturnega društva Tabor Podbrezje iz okolice Naklega.

Drugo nagrado je za lešnikovo potico prejela Terezija Lipar iz Šentjerneja, tretjo pa za kokosovo potico Katja Štajdohar iz Novega mesta.

Kot je dejal dr. Bogataj, so ustvarjalci potic tudi letos postregli z nekaj novimi nadevi in se vestno držali oblike, to je potice v tradicionalnem potičniku. Predsednik komisije je nekoliko pogrešal več slanih potic, v katerih bi lahko prišla do izraza tudi razna zelišča, bil pa je prijetno presenečen nad idejo veganske ocvirkove potice, v kateri so se valjali »ocvirki« iz sejtana.

Letos prvič še potičarski sejem z lokalnimi ponudniki.

Letos so prvič k sodelovanju povabili tudi dijake in študente gostinskih šol, in čeprav je bila udeležba slaba, v prihodnjih letih računajo tudi na mlade, je poudarila Andreja Zidarič iz Term Krka.

Novost letošnjega otoškega ocenjevanja potic je tudi potičarski sejem, ki je na stojnicah ponujal razne sestavine, ki opredeljujejo slovensko potico, kot so moka, suho sadje in med, pa tudi pripomočke za peko, kot so pravi slovenski glineni modeli, in knjige s tradicionalnimi recepti.

Nagrade za najboljše potice so podelili na prireditvi s priložnostnim programom, v katerem so nastopili otroci iz lokalne šole. Vse zbrane potice so bile tudi naprodaj, s čimer so dali prireditvi tudi humanitarno noto. Kot je povedala Vesna Dular, predsednica novomeškega Območnega združenja Rdečega križa, bodo zbrani denar namenili socialno ogroženim dolenjskim družinam oz. njihovim otrokom za nakup šolskih potrebščin in pripomočkov. Tudi z morebitnimi neprodanimi poticami nameravajo razveseliti družine, ki si v času praznikov potico težje privoščijo.

Direktor Term Krka Jože Berus je ta dan s ponosom naznanil, da je Otočec dobil svojo otoško potico, ki jo že pečejo v vseh enotah družbe. Potica in ideja zanjo je delo Tatjane Cerjak, mlade nadarjene slaščičarke na Gradu Otočec.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

