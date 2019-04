»Objavite, da se bo videlo, kaj se dogaja pri nas!«

18.4.2019 | 16:40

Trebnje - Društvo za zaščito konj je danes na svojem facebook profilu objavilo pretresljive posnetke zanemarjanja živali, kar naj bi se dogajalo v okolici Trebnjega.

»Pričakovali smo konja, ki naj bi bil urgentno inšpekcijsko odvzet in nam predan. To, kar smo videli na licu mesta, si ne morete predstavljati v najhujši grozljivki. Ne bom opisovala vsega, ker bodo slike same povedale. Konja žal ni bilo mogoče rešiti, revež po prihodu iz hleva ni več mogel stati in kljub vsem naporom, da bi ga nekako spravili na prikolico in odpeljali, se je ulegel, vdal v usodo in na koncu po nalogu inšpekcije bil tudi uspavan,« so zapisali v društvo in nadaljevali: »Dobesedno je bil izkopan iz dreka, saj ga je bilo nemogoče spraviti skozi vrata. Iztrebki so bili natlačeni do 1,2 metra visoko.«

Iz njihovega opozorila še izhaja, da je bilo še huje v hlevu, polnem bikov, kjer so živali »stale v svojih iztrebkih in urinu dobesedno do trebuha in gnile pri živem telesu. Smrad je bil neznosen.«

Po prvih neuradnih informacijah je danes na terenu ukrepala veterinarska inšpekcija, na društvu pa opozarjajo, da bi morali ukrepati veterinarji, ki obiskujejo kmetije po terenih, in tudi sosedje ter javnost na sploh, ko opazi zlorabo živali.

M. M., foto: Društvo za zaščito konj

