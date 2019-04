Na avtobus s tremi puškami v kovčku

19.4.2019 | 20:05

Sanel Sović je na novomeškem sodišču krivdo priznal in bil obsojen na leto in pol zapora. (Foto: B. B.)

Ena od Sovićevih objav na Instagramu

Novo mesto - Med kontrolo avtobusa, ki je 14. februarja dopoldne iz Hrvaške pripeljal na mednarodni mejni prehod v Metliki, so policisti našli tudi kovček, v katerem so bile tri avtomatske puške tipa kalašnikov in 77 nabojev. Izkazalo se je, da je kovček last 21-letnega potnika Sanela Sovića iz Cazina v Bosni in Hercegovini.

Z obtožbo, da je vojaško orožje, katero posedovanje je v Sloveniji posameznikom prepovedano, v državo vnesel po predhodnem dogovoru z neugotovljeno osebo, je Bošnjak, ki je vse od aretacije zaradi begosumnosti v priporu, pred dnevi stopil pred sodnico novomeškega okrožnega sodišča Mojco Hode. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem je zagrožena kazen do petih let zapora.

Kot je v obrazložitvi obtožbe poudaril višji državni tožilec Bojan Avbar, gre pri tihotapljenju orožja, sploh takšne količine, za nevarno in težko kaznivo dejanje. V primeru priznanja krivde je Avbar predlagal kazen šestih mesecev zapora za vsak kos orožja, skupaj torej leto in pol, ob tem pa še stransko kazen izgona tujca iz države za obdobje petih let. Ob tem je sodnico opozoril še na fotografije, ki so jih med preiskavo našli na Sovićevem telefonu. »Te slike so me prepričale, da ne gre le za nezakonit vnos orožja, ampak da je v ozadju še nekaj drugega. Evropa terorizma ne bo trpela!« je bil odločen Avbar.

VPLIV SKRAJNEŽEV?

Na slikah, o katerih je govoril Avbar, Sović pozira z orožjem v rokah, iz njegovih objav na Instagramu pa bi lahko sklepali, da je mladenič, ki ima končano le osnovno šolo, je brezposeln, v BiH pa je bil že obsojen na pogojne zaporne kazni, v zadnjih letih zapadel vplivu nekaterih verskih voditeljev.

Sović je po kratkem posvetu z odvetnico in predstavitvi obtožbe krivdo priznal, dejal pa je tudi, da dejanje obžaluje. Sodnica je sledila predlogu tožilca in ga obsodila na leto in pol zapora ter petletni izgon iz države. V obrazložitvi sodbe je povedala, da je glede na podatke, ki jih je tožilstvo pridobilo od Interpola, pri vsem skupaj šlo za ogrožajoče kaznivo dejanje, orožje pa je bilo očitno namenjeno črnemu trgu, morda celo teroristični dejavnosti.

VEČKRAT ČEZ MEJO

»Tihotapljenje take količine vojaškega orožja v Slovenijo v javnosti povzroča nelagodje in občutek ogroženosti, zato je na mestu tudi izrek stranske kazni izgona tujca iz države. Podatki iz spisa kažejo, da ste v zadnjih dveh letih redno prestopali slovensko-hrvaško mejo, včasih za nekaj dni, včasih pa zgolj za nekaj ur, kar bi bilo lahko prav tako povezano z nezakonito dejavnostjo. Menim, da vaša navzočnost predstavlja nevarnost za javni red, zato sem se odločila tudi za stransko kazen izgona tujca iz države, in sicer na najdaljši čas, kar ga predvideva zakon. S takimi ravnanji v Sloveniji nimate kaj početi. Pošteno bi bilo, da si poiščete poklic, se zaposlite in se preživljate na pošten način. Dovolj ste mladi in sposobni, da to naredite,« je Soviću na srce položila sodnica.

Do pravnomočnosti sodbe bo Sović ostal v priporu, zaprosi pa lahko za predčasen začetek prestajanja zaporne kazni.

Boris Blaić