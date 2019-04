Osvetljene Tri fare

19.4.2019 | 08:00

Tri fare so na novo osvetljene.

Rosalnice - Pri Treh farah v Rosalnicah so v sredo zvečer slavnostno prižgali novo razsvetljavo, ki osvetljuje vse tri znamenite cerkve in za katero je znatna sredstva prispevalo podjetje Kolpa iz Rosalnic ob svoji 40-letnici, ki jo je praznovalo lani.

V cerkvi Žalostne matere božje so pripravili kulturni program, v katerem je polna cerkev obiskovalcev prisluhnila zvokom najstarejših še delujočih orgel na Slovenskem, ki jih je leta 1753 izdelal orgelski mojster Janez Jurij Eisel. Nanje je igral akademski glasbenik, skladatelj in dirigent prof. Aleš Makovac. Makovac je ob spremljavi orgel tudi pel, prav tako Mateja Bobek, ki je zapela več pesmi tudi ob spremljavi klaviatur, na katere je igrala Mojca Jenič. Slovesnost pa so popestrili še pevci moškega pevskega zbora Kolpa z dirigentom Alešem Makovcem.

Za osvetlitev cerkva pri Treh farah se je zahvalil metliški župnik Primož Bertalanič.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

