Prevrnil se je tovornjak z delovnim strojem

19.4.2019 | 07:00

Včeraj ob 13.39 uri se je na avtocesti Ljubljana–Grosuplje, med priključkoma Šmarje Sap in Cikava proti Novem mestu, občina Grosuplje, zaradi počene pnevmatike prevrnilo tovorno vozilo, na katerem je bil naložen delovni stroj. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Šmarje - SAP, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev, odklopili akumulator na vozilu, prečrpali iztekajoče gorivo, posuli iztekle tekočine ter nudili požarno varovanje do odstranitve vozila. Reševalci so eno osebo prepeljali v bolnišnico.

Iskali ključe in odpirali vrata

Sinoči ob 19.56 uri so na Kovinarski ulici v Krškem gasilci PGE Krško nudili pomoč občanki, ki je izgubila ključe. Pregledali so meteorni jašek, vendar ključev niso našli.

Ob 13.56 so gasilci PGE Krško na Kovinarski ulici v Krškem s tehničnim posegom odprli vhodna vrata v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 8:00 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR.GOMILA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA , TP ZAGORICA PRI ZBURAH, TP ZABORŠT, TP SELA PRI ZBURAH, TP MALA STRMICA, TP VEL. STRMICA, TP DOL PRI ZBURAH;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLHOVICA, TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU, TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU, TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ, TP MAHAROVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Naselje Miličnik Jure;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod stara TP;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2, na izvodu vrh levo.

M. K.