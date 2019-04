Karierni sejem: V iskanju novih priložnosti

19.4.2019 | 11:55

Dobro obiskan včrajšnji karierni sejem v Novem mestu (Foto: Klavdija Žitnik)

Novo mesto - Na včerajšnjem regionalnem Kariernem sejmu v prostorih novomeške univerze je kar vrvelo ljudi vseh generacij, ki iščejo službo ali nove priložnosti v svoji karieri. Sejem je letos že drugič v Novem mestu pripravilo zaposlitveno podjetje MojeDelo.com, ki že vrsto let pripravlja podobne sejme po državi.

V času, ko je trg dela precej izpraznjen in »izropan«, je nove sodelavce iskalo 23 podjetij, med njimi nekatera najuspešnejša in največja podjetja v regiji, kot so Krka, Revoz, Skupina TPV, Akrapovič, Adria Mobil, Livar in drugi, pa tudi Pošta Slovenije in največji trgovci, kot so Hofer, Merkur, Mercator in Spar. Sodelujoči delodajalci so na stojnicah sprejemali življenjepise in se podrobno pogovarjali z iskalci zaposlitve. Tako delodajalci kot iskalci zaposlitev so nam povedali, da je tak sejem odlična priložnost, da se srečajo v živo. Podjetja dobijo neposreden stik s kadri, iskalci zaposlitev pa pridejo neposredno do pogovora s kadrovsko službo živo in dobijo konkretne podatke o odprtih delovnih mestih in o priložnostih v prihodnje.

Pogovori med delodajalci in iskalci zaposlitve oz.novih priložnosti so potekali ves dan. (Foto: B. D. G.)

V zaposlitvenem podjetju MojeDelo.com so zadovoljni z odzivom na sejmu in poudarjajo: »Trg dela je izjemno dinamičen, zato je treba imeti ves čas odprte oči za nove priložnosti.«

Dodajajo, da je potrebno za kariero nenehno skrbeti, zato so v okviru dogodka organizirali pogovora z dvema karierno zanimivima posameznikoma: frontmenom skupine Dan D Tomislavom Jovanovićem Tokcem in mezosopranistko Ireno Yebuah Tiran.Domačina sta povedala, da delata tisto, kar sta si želela.

Tomislava Jovanovića Tokca, ki se je iz Karlovca v Novo mesto preselil po začetku vojne 1991, je vedno zanimala glasba. Kot najstnik je že v 80-ih letih prejšnjega stoletja igral v raznih rock skupinah, ki so igrale priredbe, z eno od skupin pa je celo posnel album z avtorsko glasbo. V Novem mestu je našel nove prijatelje, nova poznanstva in kmalu tudi svoje glasbene prijatelje, s katerimi je ustanovil eno najbolj znanih glasbenih skupin Dan D.

Svoj karierno pot je predstavil tudi Tokac, frontmen skupine Dan D . (Foto: B. D. G.)

»Trajalo je deset let, da smo postali uspešni. V tem času smo vadili, pisali pesmi, izdali dva albuma. Skoraj smo že obupali, ker se nismo uspeli prebiti, potem pa smo vse moči strnili v tretji album in se je zgodilo. Imeli smo kar šest hitov iz tega albuma in tako se nam je odprlo. Zato pravim, da je treba biti vztrajen, da je treba slediti tistemu, v kar verjameš in glede česa si strasten,« je poudaril Tokac in v pogovoru z Alenko Kesar povedal, da nima glasbene izobrazbe, a za seboj nešteto vaj in nastopov in predvsem neskončno veliko ljubezni do ustvarjanja glasbe.

Kako pa je pevka postala Irena Yebuah Tiran? (Foto: Klavdija Žitnik)

Ireni Yebauh Tiran, izšolani operni pevki, ki je svojo izobrazbo pridobila v Avstriji, so pevsko kariero svetovali v glasbeni šoli in samo po nekaj urah pri učiteljici petja je vedela, da bo to njena pot. Tudi njej se zdi pomembno, da v življenju delaš tisto, kar imaš rad, saj je potem tudi v težjih časih lažje.

»Meni gre beseda kariera na živce. Preveč spominja na stremenje po še in še. Vsak izbere svojo pot in če je ob tem srečen, je to uspešna, bogata kariera. Lahko nastopaš po vsem svetu in si osamljen, pa kariera ni vredna nič,« je povedala Irena. Sama je srečna, da lahko ustvarja in preživlja čas s tistimi, ki jih ima najraje.

Besedilo: B. D. G., fotografije: B. D. G. in K. Žitnik

