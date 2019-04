50-letnik grozil mami, jo ustrahoval in bil fizično nasilen

19.4.2019 | 08:45

Foto: Arhiv DL

Črnomaljski policisti so sinoči posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Črnomlja, kjer je 50-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal nasilje nad svojo mamo. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zbrali so obvestila in ugotovili, da nasilnež že dlje časa grozi svoji mami, jo ustrahuje in nad njo izvaja fizično nasilje. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Skrivali so se v tovornjaku

V včerajšnjih jutranjih urah je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornjaka. V tovornem delu so našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Popoldne pa so v tovornem delu vozila prav tako turških registrskih oznak izsledili še tri državljane Afganistana. Tujce so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.