FOTO: V regiji najboljša OŠ Šmarjeta

19.4.2019 | 09:30

Ekipa PP OŠ Vavta vas med reševanjem. Lani so bili učenci te šole zmagovalci državnega preverjanja, letos pa bodo regijo zastopali učenci in učenke OŠ Šmarjeta. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeško združenje Rdečega križa je včeraj v športni dvorani Leona Štuklja organiziralo 13. regijsko tekmovanje ekip prve pomoči dolenjskih in belokranjskih osnovnih šol. Člani so reševali teste iz prve pomoči in zgodovine te največje humanitarne organizacije ter tekmovali na treh različnih situacijah nesreč, kjer so reševali poškodovane. Nesreče so prikazovale mogoče poškodbe, ki se lahko zgodijo pri športnem tekmovanju, v gospodinjstvu in na zabavi mladih.

Največ znanja so pokazali z OŠ Šmarjeta. (Foto. OZRK Novo mesto)

Pomirile so se štiri 6-članske ekipe, končni rezultat pa je bil naslednji: četrto mesto je zasedla ekipa OŠ Vinica, tretje OŠ Podzemelj, drugo OŠ Vavta vas in prvo mesto OŠ Šmarjeta. Ta se bo pomerila na državnem tekmovanju, ki bo 11. maja potekalo na Debelem rtiču.

Tekst in foto: M. M.

Tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči (Video: Miran Klevišar)

