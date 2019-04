Odločitev je padla: Glavni trg namenjen pešcem in kolesarjem

Občinski svet je odločil, da bo Glavni trg prvenstveno namenjen pešcem in kolesarjem.

Med razpravo je bilo na trgu polno družin. V soseščini rotovža je Mladinska knjiga gostila Mačka Murija, Založba Goga pa prirejala literarni večer.

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji odločili, da se motorni promet umakne iz središča mesta, prenovljeni Glavni trg pa je prvenstveno namenjen pešcem in kolesarjem. Predlog je na ponedeljkovi novinarski konferenci že predstavil župan Gregor Macedoni, z njim se strinjajo v KS Center, nekoliko manj so adovoljni v Zavodu Gremo v mesto, saj so želeli najprej urediti infrastrukturo, predvsem zagotoviti več parkirišč v bližini. O tem podrobneje poročamo v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista. Včeraj dopoldne pa so svoje argumente proti takemu režimu predstavile še stranke SNS, GAS in ZZD ter nekaj stanovalcev in podjetnikov.

Zaradi bojazni slednjih so Alojz Kobe (GAS) ter Alenka Muhič in Štefan David (oba ZZD) najprej želeli, da župan to točko dnevnega reda umakne s seje, saj da je treba poiskati kompromisno rešitev, da obstaja bojazen, da bo središče prazno in bo povzročilo odhod podjetnikov, itn.

»Odločitev ni soglasna, a včasih mora občinski svet, ki je demokratično izvoljen, sprejeti odločitev;« je rekel Macedoni, ponovil dosedanje javne razprave na to temo in tudi dve peticiji, ki govorita nasprotno: v spletni je 1.500 ljudi prosilo, da se promet umakne s trga, v zadnji peticiji za odprtje pa se je podpisalo okoli 80 stanovalcev in podjetnikov. Glede slednjih je župan sinoči še rekel: »Vzporedno poteka še eno bitka, in sicer, da se onemogoči delo gostinskih objektov, tu gre za iste osebe. Sem že prosil ministra za gospodarstvo, da se spremeni zakonodaja na tem področju. Manipulira se z dvema izrazoma, gre pa za bitko, ali bo tu le spalno naselje ali bo tu mestno jedro.«

Ob sprejemanju odlokov glede prometnega režima je bila kar dolga razprava, na kateri je Kobe ponovil stališča z omenjene dopoldanske novinarske konference, a je večina ostalih svetnikov in svetnic menila drugače. Kaj vse so povedali, bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, sicer pa so na koncu novi režim pospremili z 21 glasovi za in štirimi oz. petimi proti.

