FOTO: Planica v Šentjerneju

19.4.2019 | 13:30

Župan Radko Luzar je plaketo izročil Janezu Gorišku (na levi), na desni pa Goriškov sin Sebastjan, ki nadaljuje očetovo delo.

Šentjernej - Slavje ob 50-letnici planiške velikanke bratov Gorišek se je preselilo v Šentjernej, v Goriškov rodni kraj. V Kulturnem centru Primoža Trubarja je bil sinoči zanimiv večer z gostom Janezom Goriškom, ki je skupaj z (že pokojnim) bratom Ladom zasnoval našo letalnico.

Janez Gorišek se pri 85-ih letih dobro drži.

Šentjernejski oktet je zapel šentjernejsko himno, vsi v dvorani so vstali in pevcem "pomagali"...

Janez Gorišek, konstruktor planiške velikanke in oče smučarskih poletov, namreč izhaja iz šentjernejske doline, kamor se tudi zelo rada vrača. Njegov oče prihaja iz Dolenje Stare vasi, mama iz Šentjerneja, in Janez je tu preživljal mnoga poletja. Tudi zdaj se z družino rad vrača v Dolenjo Staro vas, kjer imajo staro leseno hiško in domačijo z vinogradom. Hiško želijo obnoviti v muzej bratov Gorišek, pri čemer želi pomagati tudi občina Šentjernej. Na svojega rojaka so namreč zelo ponosni in pred nekaj leti je postal celo častni občan.

Plaketa Janezu Gorišku

Župan Radko Luzar mu je na sinočnji prireditvi ob letošnji 50-letnici planiške letalnice v imenu vaščanov, občanov in občine izročil spominsko plaket z zahvalo ter Gorišku zaželel še mnogo zdravih let, Planici pa novih 50 let in 300 metrov. »Če je v Planici tekma, je tudi za nas Šentjernejčane to praznik,« je dejal.

Ljubo Jasnič, Robert Kranjec s karikaturo in Tone Fornezzi - Tof.

Tudi Janez Gorišek je prepričan, da bi lahko na smučeh leteli tristo metrov, saj je prepričan, da se razvoj nikoli ne ustavi, a prva mu je varnost skakalcev. Vseh pozornosti, ki jih je deležen v Šentjerneju, je zelo vesel, to mu veliko pomeni. Pri 85-ih letih se še dobro drži, ima podporo družine, in tudi v Šentjernej sta ga pospremila žena Joži in sin Sebastjan - slednji nadaljuje očetovo delo.

V Šentjerneju sinoči ni manjkalo še mnogih pomembnih osebnosti iz sveta slovenskega športa - posebne pozornosti je bil deležen skakalec Robi Kranjec, ki je letos zaključil svojo skakalno kariero. Tof mu je v družbi Ljuba Jasniča izročil karikaturo, delo Joška Trobca. V dvorani je bil tudi znani telovadec Miro Cerar in še mnogi drugi, ki so prišli počastit Janeza Goriška. Vsi so se razveselili novice, da bo v Planici leta 2023 potekalo svetovno prvenstvo v poletih.

Večer, ki ga je vodil znani humorist Tone Fornezzi Tof skupaj z Niko Kar, so popestrili zanimivi gostje: ansambel Saša Avsenika, Nuša Derenda, pop legende Rostfrajerji, svetovni prvak na diatonični harmoniki Miha Debevec v duetu z Dejanom Kušerjem, Vivijana Kukar in Šentjernejski oktet. Slednji je seveda prireditev otvoril s šentjernejsko himno - Lepšega kraja nej,…

Besedilo in foto: L. Markelj

