"Deblak", modra frankinja in Evropska unija

19.4.2019 | 15:00

Sevnica - Javni zavod KŠTM Sevnica je na novinarski konferenci včeraj predstavil večje dogodke v občini Sevnica v aprilu, maju in juniju. Direktorica Mojca Pernovšek, Rok Petančič, Barbara Zagorc in Petra Biderman so tako napovedali odprtje tematske poti Gozd je kultura v torek, 23. aprila, ob 18. uri na sevniškem gradu. Tematska pot Gozd je kultura je krožna pot okoli Gradu Sevnica. Z njo želijo obiskovalcem predstaviti drevesne vrste. Zato so ob poti postavili učni objekt »deblak« z 32 drevesnimi vrstami.

Občina Sevnica in KŠTM Sevnica v sodelovanju z Zavodom Dobra družba organizirata delavnico ob pripravi strategije za mlade, in sicer bo delavnica v četrtek, 25. aprila ob 18. uri v Mladinskem centru Sevnica. Prijave organizatorji zbirajo do 22. aprila.

V okviru Evropskega tedna mladih bo KŠTM organiziral 29. aprila ob 9. uri v Mladinskem centru Sevnica dogodek z naslovom EU: tu in zdaj, v okviru katerega bodo udeležence seznanjali z delovanjem Evropske unije. Pri tem si bodo med drugim na popoldanski ekskurziji v Ljubljani ogledali Hišo Evropske unije. Celoten dogodek je za udeležence brezplačen.

V okviru 9. festivala modre frankinje bodo ocenjevali to vino, in sicer 9. maja na sevniškem gradu. Na ocenjevanje so poleg slovenskih povabili tudi vinarje iz Avstrije, Nemčije, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Romunije. Festival modre frankinje pa bo v četrtek, 6. junija, od 17. do 22. ure.

V maju bodo prišli na svoj račun tudi ljubitelji kolesarstva. Na Lisci bb namreč 11. maja dogodek KOLOfest 2019, v okviru katerega bodo pripravili med drugim tečaj gorskega kolesarjenja. Prijave za tečaj zbira KŠTM do 3. maja. Na Lisci bodo predstavili tudi električna kolesa, s katerimi se bodo obiskovalci tudi popeljali po okolici. O gorskem kolesarjenju bodo govorili organizatorji tovrstne dejavnosti iz Kranjske gore in Novega mesta. Na festivalu bodo predstavili tudi povsem novo kolesarsko pot na Lisci.

V sevniškem starem mestnem jedru bo 17. maja od 15. do 22. ure tradicionalna Sevn'ška kuhinja na trgu, kjer bo, kot pove že naslov, na voljo vabljiva kombinacija lokalne hrane in vina.

Na svoj račun bodo prišli tudi planinci, kajti Planinsko društvo Lisca Sevnica in Planinska zveza Slovenija bodo pripravila 15. junija na Lisci dan slovenskih planinskih doživetij 2019. V okviru dogodka bodo med drugim pripravili 8 vodenih pohodov in 3 turna kolesarjenja.

Kot so sporočili na včerajšnji konferenci, se bo dogajanje nadaljevalo tudi po poletju. Tako bodo v sodelovanju z občino in Atletskim klubom Sevnica organizirali tekaško prireditev sevniška 10-ka. Udeleženci se bodo lahko podali na 10- in 4-kilometrsko progo, organizatorji bodo pripravili tudi otroške teke.

