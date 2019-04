Zaradi poškodbe med delom končal v bolnišnici

19.4.2019 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes nekaj pred 10. uro so reševalci NMP Brežice posredovali v Arnove selu (občina Brežice), kjer se je moški poškodoval s trosilcem za gnojilo. Reševalci so ga odpeljali v brežiško bolnišnico, poročajo iz tamkajšnjega ReCO.

Iz novomeškega centra pa so dodali, da so se ob 10.23 v Gabrju pri Soteski (občina Dolenjske Toplice) fitofarmacevtska sredstva izlila v obcestni jašek. Ob prevozu traktorske škropilnice s FFS po cesti se je namreč na cisterni odlomil ventil. Gasilci GRC Novo mesto so usmerjali promet, odstranili tekočino iz jaška, cestišče posuli z vpojnim sredstvom in ga očistili z vodo. Nevarnosti za okolje ni bilo. O dogodku so obvestili pristojne službe.

O prekuhavanju vode

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje - Ornuška vas, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja pa še vedno velja za vodovodni sistem Velika Strmica.

Prav tako prekuhavanje ni več potrebno za uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec-Stan, Migolica in Migolska Gora v občini Mirna, še vedno pa velja za vodovodni sistem Cirnik- Ravne.

M. M.