Konja so morali uspavati, biki v začasni oskrbi

19.4.2019 | 18:30

Grozljivi prizori iz hleva v okolici Trebnjega. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Trebnje, Ljubljana - Poročali smo o trpinčenju živali v hlevu v okolici Trebnjega, od koder so iz nevzdržnih razmer reševali bike in konja. Pristojna inšpekcija je prijavo dobila s strani policije, opravila pregled in tudi ukrepala. Konja so sicer zaradi slabega stanja uspavali, bike pa odvzeli in so v začasni oskrbi.

Kot so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je inšpekcija uprave po prijavi policije o domnevnem mučenju in zanemarjanju živali na gospodarstvu v okolici Trebnjega opravila pregled pri dotičnem kmetu.

"Zaradi zelo slabega stanja se je odločila za ukrepanje že naslednji dan. Potrebno je bilo organizirati novo nastanitev za živali, prevoz živali, sodelovanje s policijo in terenskim veterinarjem za morebitno asistenco," so pojasnili in dodali: "V obravnavanem primeru je zatajil imetnik živali, saj so vsi imetniki živali dolžni odgovorno poskrbeti za dobrobit živali."

Ob tem so pojasnili, da je pristojnost uradnega veterinarja začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike dosedanjemu skrbniku živali, če je to potrebno za zaščito živali v primeru kršitve določb zakona o zaščiti živali. Za začasno odvzete rejne živali uradni veterinar odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če pa to ni možno, se živali trajno odvzamejo in prodajo ali usmrtijo.

"Konja s tega gospodarstva je bilo potrebno uspavati, ker bi zdravljenje poškodb povzročalo nepotrebno dodatno trpljenje živali. Biki, ki so bili odvzeti, pa so v začasni oskrbi imetnika in veterinarjev," so še navedli na upravi in dodali, da imetnik omenjenih živali doslej ni bil obravnavan v inšpekcijskih zadevah.

Konja bi moralo v oskrbo dobiti Društvo za zaščito konj, ki je ob včerajšnjem odvzemu živali na svojem facebook profilu tudi objavilo fotografije živali in hleva, v katerem so te bivale.

M. M.