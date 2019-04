Dve leti zapora ob koncu tedna

Marko Jelovšek je priznal krivdo za smrt sopotnika v nesreči pred štirimi leti. (Foto: B. B.)

Šentjernej, Novo mesto - Junija bo minilo štiri leta, odkar se je v Šentjerneju zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala življenje 42-letnika. Policisti so potrebovali kar nekaj časa, da so ugotovili, kdo je takrat vozil, a na koncu se je izkazalo, da je vozilo upravljal danes 23-letni Marko Jelovšek iz Ostroga pri Šentjerneju.

Sojenje Jelovšku se je začelo lani, in čeprav je sprva kazalo, da bo mladenič v zameno za leto in pol zapora ob koncu tedna dejanje priznal, je ta na predobravnavnem naroku krivdo zanikal. Stekla je glavna obravnava, a še preden je sodišče uspelo zaslišati nekatere izvedence, so med Jelovškom in tožilstvom stekla nova pogajanja, ki so se končala s priznanjem krivde. »Priznam, jaz sem vozil. Žal mi je. Žurali smo in zgodilo se je,« je bil redkobeseden Jelovšek, ki je v času nesreče vozil prehitro, nekaj ur po nesreči pa je imel v krvi najmanj 0,78 grama alkohola na kilogram krvi.

Nesreča se je zgodila 20. junija 2015 pri Turopolju, okoli pol druge ure zjutraj. Jelovšek, ki takrat še ni imel vozniškega izpita, je izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na travnik, nato pa trčil v drevo. Sopotnik na levem zadnjem sedežu je zaradi posledic nesreče 9. julija 2015 umrl v bolnišnici.

Tiste noči so se v golfu peljali štirje moški, in prav pri vseh so policisti namerili alkohol. Poleg pokojnega se je poškodoval tudi Jelovšek, ki bo moral zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je končala smrtnim izidom, za dve leti v zapor ob koncu tedna. Prav tako mu je bila izrečena kazen prepovedi upravljanja motornega vozila B-kategorije za dve leti.

