Dražba dresov Rogliča, nogometne reprezentance in Jorgića za novomeško porodnišnico

20.4.2019 | 08:15

Novo mesto, Zagorje - Društvo Tandem Zagorje v sklopu projekta »Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za novo življenje« organizira dražbo dresov nekaterih najuspešnejših slovenskih športnikov. Zbrani denar bo namenjen za nakup monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka za Ginekološko - porodniški oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto.

Letošnji ozaveščevalno – humanitarni projekt omenjeno društvo pripravlja že petič, z njim pa želijo ozavestiti javnost o pomenu reciklaže in krožnega gospodarstva. »Zavedamo se, da je naša prihodnost v rokah mladih in najmlajših, zato se osredotočamo predvsem nanje. Skupaj z njimi vsako leto izpeljemo Zbiralno akcijo PET plastenk, izkupiček pa namenimo eni izmed slovenskih porodnišnic. A ker je zbranih sredstev vedno premalo, smo se tudi letos odločili, da še dražbo dresov nekaterih najuspešnejših slovenskih športnikov,« so pojasnili v društvu.

Tokrat bodo dražili dres s podpisom najuspešnejšega slovenskega kolesarja Primoža Rogliča (izklicna cena je 1000 evrov), dres slovenske nogometne reprezentance s podpisi reprezentantov s kvalifikacijske tekme za EP 2020 med Slovenijo in Severno Makedonijo pod vodstvom selektorja Matjaža Keka, ki je bila 24. marca letos v Stožicah (izklicna cena je 400 evrov), in dres oz. športni rekvizit s podpisom Darka Jorgiča, člana Namiznoteniškega kluba Krka Novo mesto, najboljše uvrščenega slovenskega namiznoteniškega igralca na svetovni jakostni lestvici ITTF (Izklicna cena dresa/rekvizita je 100 evrov).

Dražba bo potekala preko oddaje ponudb na elektronski naslov tridea.doo@gmail.com. Oddane ponudbe bodo sproti objavljene na FB profilu akcije Jaz, ti, mi za Slovenijo. Dražba se bo zaključila 15. maja ob 16. uri.

M. Ž.