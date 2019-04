V Jelovcu padel motorist

20.4.2019 | 09:00

Ilustrativna fotografija

Brežice - Včeraj ob 15.39 se je v Jelovcu, občina Sevnica, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin in usmerjali promet. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega motorista oskrbeli v ZD Sevnica in ga prepeljali v SB Celje.

Ob 18.53 je v kraju Dolenji vasi, občina Krško, osebno vozilo zletelo s ceste. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, oskrbeli poškodovane in posipali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so štiri poškodovane oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.