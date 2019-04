Košarkarji igrajo zadnje tekme

20.4.2019 | 09:30

Foto: KK Troti

Novo mesto - Drevi bosta ob 18. in 19. uri v Novem mestu dve tako rekoč zadnji tekmi novomeških košarkarjev. Troti se bodo ob 18. uri v dvorani Livada na zadnji tekmi njihove prve sezone v 2. slovenski košarkarski ligi pomerili s škofjeloškim LTH Castings. Troti so si obstanek zagotovili že pred tednom z visoko zmago Grosupljem, kar pa ne pomeni, da se nocoj ne bodo potrudili, da se zvestemu občinstvu za podporo skozi vso sezono ne zahvalijo s še eno zmago.

Predsednik kluba Troti Nejc Župevec je pred tekmo povedal: "Uspelo nam je, uresničili smo cilj. Troti smo odigrali odlično sezono, to da bomo tekmovali in grizli v 2. slovenski ligi tudi v prihodnje je izjemno. Zelo sem zadovoljen in srečen. Igralcem in trenerjem ter celotni ekipi kluba za to čestitam! Iskrena hvala tudi vsem podpornikom in navijačem. V soboto zaključujemo sezono in vse Novomeščane vabim na košarkarski žur," trener Luka Mittag pa je dodal: " V prejšnjem krogu smo z gostujočo zmago izpolnili rezultatski cilj sezone, isti moment pa je nastal nov, ki nima z rezultatom nič skupnega. Želimo odigrati najlepšo možno tekmo, kar smo jo v tem trenutku zmožni in se na ta način zahvaliti vsem, ki pridno in vestno obiskujejo naše tekme. Vsak vaš obisk, dobra volja in iskren stisk roke ima v sebi en delček uspeha, ki smo ga dosegli. Pridite še zadnjič v tej sezoni na Livado in se poveselite z nami."

Košarkarji Krke pa bodo ob 19. uri v športni dvorani Leona Štuklja odigrali zadnjo domačo tekmo drugega dela sezone v ligi za prvaka. Pomerili se bodo z Rogaško, ki je na lestvici s tremi zmagami in petimi porazi, kar je enako izkupičku Novomeščanov, na četrtem mestu lige za prvaka, mesto pred Krko. Krka je na zadnjih petih tekmah štirikrat izgubila in enkrat zmagala, podoben izkupiček pa ima tudi Rogaška, ki ima sicer zmago več, tisto na medsebojnem srečanju v četrtem korgu, ko je doma premagala Krko z 90:80.

I. V.