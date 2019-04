Trimo in Dobova zmagala, Krka pa ne

20.4.2019 | 10:00

V Trebnjem so se sinoči veselili tretje zmage v drugem delu prvenstva. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Novo mesto - Sinoči so bile odigrane vse tri tekme četrtega kroga končnice rokometnega prvenstva v skupini za razvrstitev od sedmega do dvanajstega mesta.Trebanjci so doma premagali goste iz sosednje občine in prednost pred Novomeščani zvišali na tri točke, Dobovčani pa so zmagali v Hrastniku in se tako precej približali obstanku v prvi ligi. V primeru poraza bi se jim namreč Hrastničani približali na vsega dve točki.

Manj zadovoljni kot v Trebnjem in v Dobovi so tokrat v Novem mestu. Novomeški rokometaši so gostovali v Ormožu, kjer so doživeli prvi poraz v drugem delu prvenstva . Kot so sporočili iz novomeškega kluba, trener Robert Cvikl tokrat v postavi ni imel najbolj izkušenih Jerneja Papeža, Davida Didoviča in vratarja Aleksandra Tomića, saj se je odločil, da bo priložnost ponudil mladim igralcem, ki si prepotrebne izkušnje šele nabirajo. Prvič je za člansko izbrano vrsto zaigral tudi mladi Jernej Avsec, ki je navdušil z dobro igro na desnem krilu in vknjižil prve tri zadetke v prvi članski ligi. Po tekmi je novomeški trener Robert Cvikl povedal: »Ni skrivnost, v Krki se bo zgodilo nekaj sprememb. Nekateri igralci imajo že pogodbe z drugimi klubi za naslednjo sezono in na nas je, da ekipo zgradimo na novo. Ta čas, ki ga imamo v končnici za obstanek je ta, da damo priložnost mladim fantom, igralcem iz mladinskega pogona, da se kalijo. Kljub napakam, ki so jih danes naredili upam, da se bodo iz tega tudi kaj naučili in kdo bo tisti, ki bo lahko »zlezel« na površje in dolgoročno nadomestil igralce, ki so bili nosilci igre in s katerimi je igra drugačna. Če jim ne damo priložnosti sedaj, ne moremo vedeti, ali so sposobni igrat. Krka, kot veste, veliko vlaga v mlade, z njimi se dela dobro in ne vidim razloga, da mlade, domače igralce preprosto puščamo pred vrati članske lige«.

Izidi:

Dol TKI Hrastnik : Dobova 28:31 (11:14)

Trimo Trebnje : Sviš Ivančna Gorica 37:30 (21:15)

Jeruzalem Ormož : Krka 32:29 (17:15)

Lestvica: 1. Trimo Trebnje 26, 2. Krka 23, 3. Jeruzalem Ormož 22, 4. Dobova 17, 5. Dol TKI Hrastnik 11, 6. Sviš Ivančna Gorica 6.

I. V.



Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

