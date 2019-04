FOTO: Razigrani eko dan na Novem trgu

20.4.2019 | 11:00

Otroci so svoje reciklirane izdelke in pogled na pomen ekologije predstavili na stojnicah.

Novo mesto - Tradicionalno so učenci in učenke novomeških šol dan Zemlje obeležili z eko dnevom na Novem trgu. Včeraj je bila ploščad, sicer namenjena parkiranju vozil, v znamenju otroške igre in ustvarjalnic: šole so se s svojimi recikliranimi izdelki predstavile na stojnicah, prav tako vrsta drugih organizacij, od tabornikov do Rdečega križa ipd., pripravili so več ustvarjalnih delavnic, se pomerili na kolesarskem poligonu, zaigrali tenis ali skakali s smučmi …

Nekaj utrinkov je na ogled v galeriji spodaj.

Tekst in foto: M. M.

Galerija