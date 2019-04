Kump tretji v Tesliću

20.4.2019 | 19:30

Marko Kump (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Slovenski kolesarji, ki so na kolesarski dirki Beograd - Banja Luka vedno igrali vidno vlogo, so na letošnji izvedbi dirke na vidnejšo uvrstitev čakali vse do tretje etape. V njej se je izkazal tekmovalec Adrie Mobila Marko Kump, ki je v sprintu po 174 kilometrih od Brčkega do Teslića zasedel tretje mesto.

Prehitela sta ga Nizozemec Wouter Wippert (EvoPro Racing) in Nemec Aaron Grosser.

Pred zadnjo etapo v skupnem seštevku vodi Avstralec Aaron Gate (EvoPro Racing), najboljši Slovenec je na 22. mestu Matic Veber, član ekipe Slovenija.

STA