Zmaga za skok na tretje mesto

20.4.2019 | 22:15

Tim Osolnik je bil tokrat najboljši strelec Krke. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj visoko, s kar tridesetimi točkami razlike (99:69) premagali Rogaško in se povzpeli na tretje mesto prvenstvene lestvice v ligi za prvaka. V zadnjem krogu jih čaka gostovanje pri vodilni Primorski.

Novomeški košarkarji nadaljuje v slogu toplo hladno. Po nekoliko nesrečnem porazu na Polzeli tokrat v domači dvorani proti Rogaški niso prav ničesar prepustili naključju. V prvih minutah sicer ni bilo videti, da bi lahko ta večer pometli s tekmeci, saj so gostje povedli z 8:2, potem pa je sledil neverjeten novomeški niz 15:0 oziroma 31:2. Tekma je bila tako že sredi druge četrtine praktično odločena, tri minute pred koncem tretje četrtine pa je Krka vodila že s 33 točkami prednosti, tako da so lahko novomeški košarkarji nato le še nadzorovali izid. Igralec tekme je bil tokrat domačin Tim Osolnik. Dosegel je 20 točk ob stoodstotni učinkovitosti pri metu za dve točki. Košarkarji Krke so ob vsem ostalem nocoj zadeli tudi prav vseh 13 prostih metov, kar se prav tako redko zgodi.

Krka : Rogaška 99:69 (24:10, 48:24, 74:46)

Krka: Jarc 4 (2:2), Marinelli 11, Škedelj 5 (3:3), Osolnik 20 (2:2), Stipaničev 7 (2:2), Đapa 10, Fifolt 8 (4:4), Balažič 5, Jošilo 14, Lapornik 7, Mavra 8.

Rogaška: Davis 22 (3:3), Božak 2, Mijović 3 (1:2), Šantelj 4 (2:2), Bilić 15 (2:2), Pajić 4, Sarajlija 7 (2:2), Knežević 4 (2:2), Durnik 1 (1:2), Vašl 7.

Prosti meti: Krka 13:13, Rogaška 13:15.

Met za tri točke: Krka 14:23 (Jošilo 4, Osolnik 2, Đapa 2, Mavra 2, Lapornik, Balažič, Stipaničev, Marinelli), Rogaška 10:28 (Davis 5, Bilić 3, Sarajlija, Vašl).

Osebne napake: Krka 22, Rogaška 21.

Pet osebnih: Sarajlija (31.).

I. V.