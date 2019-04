Kdaj rumena puščica za varno zavijanje z Ločenskega mostu?

21.4.2019 | 09:05

V roku dveh mesecev naj bi obnovili semaforizacijo v tem križišču (Foto: M. M.)

Novo mesto - Nedavno je se v našo rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca - z mnenji, pohvalami ali kritikami se lahko oglasite vsak četrtek zvečer ob 20. uri s klicem na tel. št. 07-39-30-512 - oglasila bralka z Otočca, ki jo je h klicu spodbudila zadnja karikatura v Dolenjskem listu, v kateri zdravnik pacientu z volanom v rokah pravi, da je edino zdravilo, ki mu ga lahko predpiše, da ne vozi skozi križišče v Žabji vasi ob prometnih konicah.

»Avtor ima čisto prav, karikatura mi je všeč. A menim, da je eno križišče še bolj nevarno - na koncu Ločenskega mostu, med Seidlovo, Andrijaničevo in Levičnikovo cesto. Pogosto zavijam iz smeri Žabja vas na koncu mostu levo, torej proti mestu, in ugotavljam, da je to zelo nevarno početje. Istočasno se prižgejo na semaforju rdeče in zelene luči, tako da mora voznik narediti kar manjši prekršek, če hoče še zaviti, sicer nasproti že pridejo drugi avtomobili. Tu se je zgodilo že veliko prometnih nesreč, tudi nedavno, in ko v marsikaterem križišču vidim urejeno odštevanje sekund, menim, da bi bilo tu nujno vpeljati vsaj rumeno puščico za zavijanje levo. Tako kot npr. v Žabji vasi,« meni klicateljica in doda, da se za to mora najti denar, saj se za marsikaj drugega, ne tako nujnega.

»Tu je res vedno velik promet, pa naj bo dopoldne ali popoldne,« še doda.

Na Mestni občini Novo mesto pojasnjujejo, da se omenjeno križišče v Ločni navezuje na državno cesto in je v pristojnosti urejanja Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). V roku dveh mesecev je s strani DRSI predvidena kompletna obnova semaforizacije v tem križišču, kar bo pripomoglo k izboljšanju prometne ureditve na tem območju.

L. Markelj