Ostajajo tretji na lestvici

21.4.2019 | 08:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ribnica - Rokometaši Gorenja Velenje so včeraj na tekmi 4. kroga lige NLB v skupini od 1. do 6. mesta premagali Riko Ribnico z 28:22 (13:10). Velenjski rokometaši so tudi po reprezentančnem premoru na zmagovitih tirnicah, saj so v vselej vroči Ribnici dosegli četrto zmago v končnici za prvaka. Njihov zaostanek za vodilnimi Celjani, ki so v petek z velikanskimi težavami v svojem Zlatorogu ukanili zadnjeuvrščene Škofjeločane, še vedno znaša tri točke, njihova prednost pred tretjeuvrščenimi Ribničani pa je po zadnji zmagi na medsebojni tekmi narasla na tri točke.

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so imeli v ribniškem športnem centru vse niti v svojih rokah in vodili od prve do zadnje minute. V prvi polovici dvoboja so si nekajkrat priigrali tri gole prednosti: prvič v 13. minuti (8:5), nazadnje pa tik pred odhodom na veliki odmor (13:10).

Izjemno zanesljivi Velenjčani so v drugem polčasu svojo predstavo dvignili še na višjo raven. Najbolj prepričljivo so delovali v uvodnih desetih minutah, ko so tekmecem ušli na sedem golov (20:13), prvi gol pa so prejeli šele v 40. minuti.

Po tej prednosti je bilo docela jasno, da bosta točki odšli v Šaleško dolino, kjer se konec prihodnjega tedna obeta pravi rokometni praznik. Velenjčani bodo v soboto, 27. aprila, gostili vodilne Celjane, Ribničani pa bodo dan prej gostovali pri četrtouvrščenih Mariborčanih.

Pri Velenjčanih sta bila na tekmi najbolj učinkovita Matic Verdinek in Aleks Kavčič, ki sta dosegla po sedem golov, enega manj pa David Miklavčič. Pri Ribničanih je Jan Pucelj dosegel štiri, Risto Vujačić, Blaž Nosan in Rok Setnikar pa po tri zadetke.

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 22:28 (10:13)

* ŠC Ribnica, gledalcev 440, sodnika: Kavalar (Celje) in Nahtigal (Ljubljana).

* Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 2, Horvat 2, Vujačić 3, Žagar, Knavs 2 (1), Ranisavljević 2, Pahulje 1, Lešek, B. Nosan 3, Pucelj 4, Tomšič, M. Nosan, Setnikar 3, Košmrlj.

* Gorenje Velenje: Vujović, Taletovič, Mazej, Haseljić 1, D. Tajnik 3 (1), Matanović, Levc 1, Stojnić, Miklavčič 6, Banfro, Verdinek 7 (2), M. Kavčič 2, A. Kavčič 7, Kete 1.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 2 (1), Gorenje Velenje 3 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 2, Gorenje Velenje 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Izidi 4. kroga končnice rokometne lige NLB:



* Izidi, končnica, 4. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

- četrtek, 18. april:

Koper 2013 - Maribor Branik 31:24 (17:15)

- petek, 19. april:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 23:20 (10:10)

- sobota, 20. april:

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 22:28 (10:13)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 4 3 1 0 114:106 45 (38)

2. Gorenje Velenje 4 4 0 0 113:78 42 (34)

3. Riko Ribnica 4 2 1 1 116:113 39 (34)

4. Maribor Branik 4 1 0 3 105:110 30 (28)

5. Koper 2013 4 1 0 3 107:114 29 (27)

6. Urbanscape Loka 4 0 0 4 86:120 22 (22)

- skupina od 7. do 12. mesta:

- petek, 19. april:

Dol TKI Hrastnik - Dobova 28:31 (11:14)

Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 37:30 (21:15)

Jeruzalem Ormož - Krka 32:29 (17:15)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 4 3 0 1 112:111 26 (20)

2. Krka 4 1 2 1 115:111 23 (19)

3. Jeruzalem Ormož 4 4 0 0 120:107 22 (14)

4. Dobova 4 2 1 1 124:117 17 (12)

5. Dol TKI Hrastnik 4 0 0 4 96:116 11 (11)

6. Sviš Ivančna Gorica 4 0 1 3 113:128 6 (5)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle iz rednega dela državnega prvenstva

M. M., STA