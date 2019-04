Po medvedovih stopinjah: Srečanje s kosmatinci kdaj drugič

21.4.2019 | 13:00

Predsednik Borut Pahor je včeraj obljubil, da se prihodnje leto pridruži pohodnikom poti Po medvedovih stopinjah. (Foto: M. G.)

Kočevje - Trume pohodniških užitkarjev iz vseh slovenskih pokrajin ter več ducat onih, ki o pravljični gozdnati Kočevski doslej niso vedeli skoraj nič, so se na velikonočno soboto malo po tretji uri zjutraj zgrinjale proti tamkajšnjem rudniškemu jezeru, na start 6. BRBL pohoda vzdržljivosti, poimenovanega Po medvedovih stopinjah. Najmanj polovica izmed 2.142 glave množice se je podala na sanjsko (krožno) pot, dolg 65 kilometrov, z višinsko razliko 640 metrov, speljano po smaragdni divjini, druga polovica pa je radosti v nedrih smrekovega gozda delila na polovici krajši razdalji.

Okoli pol šeste, ko se je iztekel čas za »nizek« start pohodnikov na izhodiščni točki, so v organizacijskemu odboru, ki se je za največji celodnevni ekstremni pohod pri nas pripravljal več kot pol leta, odvrgli le ščepec dnevne naloge. »Vsem, ki so želeli dan preživeti v naravi, nismo pač mogli ugoditi. Preprosto smo se držali visokih standardov pohoda, predvsem pa varnosti sodelujočih,« je v zoro sončne sobote razlagal Uroš Novak, predsednik Turističnega društva Po medvedovih stopinjah.

Trasa pohoda je bila pravzaprav Roška pešpot. Pred več kot dvajsetimi leti je idejo in načrt zanjo pripravil Anton Prelesnik, izjemen poznavalec kočevske flore in favne. Pohodnikom, ki seveda v enem dnevu lahko le otipajo razsežnost naravnih bogastev, pot odkriva znamenite kotičke Kočevskega roga: od Željnskih jam je speljana mimo ostankov kočevarskih vasi, katerih prebivalci so že zdavnaj poiskali novi življenjski prostor, od tam pohodnike tišina spremlja vse do Roške žage, katere nemi ostanki pričajo o nekdaj cvetoči gospodarski dejavnosti. Nedaleč sta tudi Rajhenavski pragozd in kraljica Roga, tj. 50 metrov visoka jelka, ter gozdni rezervat Prelesnikova koliševka, ki skriva rastlinstvo mrzlega severa. Na poti je seveda še veliko drugih točk.

»Bravo, Kočevje! Organizacija za primer. Le tako naprej,« je skupina dvajsetih pohodnikov iz Novega mesta v večernih urah pomahala ob prihodu na cilj. Sicer so pohod ob pomoči številnih pokroviteljev poleg že omenjenega društva organizirali še kočevska enota Zavoda za gozdove in Zavod Kočevsko.

In še ta zanimivosti: na dan pohoda so se vse živalske vrste umaknile na »dnevni počitek«. Svoj življenjski prostor so za več ur odstopile množici ljudi. Srečanje z njimi si torej lahko obetajo kdaj drugič.

V sklopu pohoda Po medvedovih stopinjah je predsednik države Borut Pahor, sicer častni pokrovitelj sobotnega dohodka, na vstopu Roške pešpoti v pragozd Rajhenavski Rog, ki je postavljen v neposredni bližini Žage Rog, odprl portal. Vstopna vrata iz smrekovih debel, ki simbolizirajo poljub, je stvaritev akademskega kiparja Marka Glavača iz Kočevja. Za postavitev še enega ličnega »naravnega dodatka v naravi« so moči združili Zavod za gozdove RS, družba Slovenski državni gozdovi in družba Kočevski les.

»Ob vsem, kar danes v tej množici vidim na kraju, kjer je nekoč stal obrat lesne proizvodnje, lahko samo rečem: Ponosen sem, da sem župan Kočevja,« je med nagovorom rekel župan dr. Vladimir Prebiliu. »Drugo leto se vam na sedmem pohodu zagotovo pridružim,« pa je obljubil predsednik države in požel aplavz

M. Glavonjić