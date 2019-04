Županu grozi kazenska ovadba

21.4.2019 | 14:15

Učenci šole igrišče že kar nekaj časa pridno uporabljajo. (Foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Pred nekaj tedni smo poročali o težavah, povezanih s prenovo zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Kot kaže, se je zgodba še bolj zapletla. Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec se je na podlagi strokovnega poročila odločil, da zavrne račun, ki ga je šola poslala občini za poplačilo investicije.

O tem je obvestil tudi izvajalca del, to je podjetje Lesnina MG Oprema, ki pa se z njegovo odločitvijo ne strinja. Boštjan Mencinger, predsednik upravnega odbora omenjenega podjetja, je za naš časopis sporočil, da bodo zaradi tega proti občini vložili tožbo zaradi neopravičene obogatitve, dodatno proti županu pa še kazensko ovadbo zaradi poslovne goljufije.

Spomnimo, osnovna šola se je jeseni lotila prenove zunanjega športnega igrišča, za kar so bila predvidena sredstva v proračunu. Za izvajalca so kot najugodnejšega izbrali podjetje Lesnina MG Oprema, ki je po opravljenih delih šoli izstavilo račun v višini okoli 45.000 evrov, ta pa je nato na občino poslala zahtevek za poplačilo, a denarja ni prejela. Zaradi dvoma glede izvedbe investicije je novi občinski svet na februarski seji predlagal, da občina pred plačilom preveri, če je bila investicija narejena v skladu z naročilom.

Kot je za Dolenjski list dejal župan, je občina naročila izdelavo strokovnega poročila, ki ga je pripravilo podjetje Jubing. Kot piše na njihovi spletni strani, opravljajo vodenje ali gradnjo za zasebne in poslovne investitorje, izvedbeni in svetovalni inženiring ter tudi strokovni nadzor. Kostelec poudarja, da se je zanje odločil, ker imajo po njegovih besedah precej izkušenj z gradbenim nadzorom. »Iz strokovnega poročila izhaja, da je izvajalec Lesnina MG Oprema dobavil in vgradil drugačno sintetično površino, kakor je ponujal v ponudbi, ki je bila izbrana, in je tudi drugačne barve, kot je bila naročena. V poročilu je tudi vidno, da material ni bil vgrajen pri optimalni temperaturi, kot priporoča dobavitelj vgrajenega materiala,« je razloge za zavrnitev računa šoli navedel župan.

POROČILO ZAVRAČAJO

V podjetju Lesnina MG Oprema pravijo, da poročilo ni strokovno, temveč je »strokovna blamaža«, saj ga po njihovih besedah ni naredil izvedenec ustrezne gradbene stroke, ki je lahko kompetenten za podajanje strokovnih mnenj, zato ga v celoti zavračajo. Na očitek, da je bila vgrajena drugačna sintetična površina, odgovarjajo: »V popisih je bil naveden material kot PolyPlay, kar v praksi pomeni primerljiv, in je tudi bil dejansko vgrajen.« V poročilu med drugim tudi piše, da je bila med izvedbo del brez pisnega soglasja naročnika vgrajena sintetična podlaga rdeče barve, v tehnični dokumentaciji pa je bila predvidena zelena barva. »Naročnik je bil o spremembi barve obveščen s ponudbo, prav tako pa mu je bil z računom obračunan dodatni 5-odst. popust,« je pojasnil Mencinger in zatrdil, da je bil material vgrajen pri primerni temperaturi. Za optimalno izvedbo je sicer najbolj primerna temperatura med 15 in 25 stopinj Celzija, a v navodilih proizvajalca materiala piše, da je možna vgradnja že pri treh stopinjah Celzija, še dodaja. Po njihovih podatkih je bilo v času izvedbe sintetične podlage takrat v Šentrupertu med 11 in 13 stopinj Celzija.

Za komentar smo se obrnili tudi na podjetje Jubing. Direktor podjetja Borut Zabret je dejal, da imajo z gradbenimi nadzori večletne izkušnje. Dodal je še, da so pri pregledu ugotovili, da kot za vsako javno naročilo manjkajo nekateri dokumenti, kot so: sklep o imenovanju nadzornika s strani investitorja, zapisnik o uvedbi izvajalca v delo, zapisniško potrjen vzorec materiala za vgradnjo, gradbeni dnevniki z vpisom o prevzemu podlage pred začetkom del – podpisani s strani nadzora, zapisnik o končnem pregledu izvedenih del in odpravljenih eventualnih pomanjkljivostih, primopredajni zapisnik izvedenih del in definiranje začetka garancijske dobe ter zapisnik o končnem obračunu. Predlagal je, da se z izvajalcem doseže vsaj podaljšanje garancije.

ČEDALJE VEČJI STROŠKI

Kostelec se zaveda, da bo zdaj o tem, kdo ima prav, verjetno odločalo sodišče. »Ne moremo plačati nekaj, če ni narejeno tako, kot bi moralo biti,« še dodaja. Ravnatelj osnovne šole Jože Tratar poudarja, da bodo z odlašanjem plačila nastali še večji stroški. Do zdaj so za odvetniške storitve porabili že 1100 evrov, znesek pa bo verjetno kmalu še višji. Na občino so pred dnevi poslali zadnji opomin za poplačilo, in če denarja ne bodo dobili, bodo konec tedna vložili izvršbo, pravi ravnatelj. »Priti moramo do tega, kar nam pripada,« še dodaja Tratar.

Vprašanje je tudi, kdo bo plačal prenovo manjšega košarkarskega igrišča. Na šoli zatrjujejo, da investicije niso naročili, na občini pa pravijo, da za to ni bila podpisana pogodba. Kot je pred časom za naš časopis povedal nekdanji župan Rupert Gole, so se takrat z izvajalcem ustno dogovorili, da se uredi tudi manjše igrišče. Predvideno je bilo, da bi investicijo deloma pokrili tudi z denarjem, zbranim na športnem dobrodelnem dogodku sredi oktobra. Takrat so zbrali 8220 evrov, nekaj pa bi primaknila še občina. A ker ima ta trenutno veliko finančnih težav, o tem noče niti slišati.

Članek je bil objavljen v 15. številki Dolenjskega lista z dne, 11. april 2019.

Rok Nose