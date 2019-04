Kump zmagovalec zadnje etape dirke Beograd - Banja Luka

Banja Luka - Kolesar Adrie Mobila Marko Kump je v zadnji etapi dirke Beograd - Banja Luka še nadgradil tretje mesto iz tretje etape in premagal vse tekmece. S tem je po dirkah v Izoli in na domači veliki nagradi Adrie Mobila zabeležil svojo tretjo letošnjo zmago.

V etapi, ki se je začela v Prnjavoru in bila dolga 175 kilometrov, je 30-letni Novomeščan v sprintu 41 kolesarjev premagal Poljaka Pawla Franczaka, ki je postal skupni zmagovalec dirke, in Nemca Aarona Grosserja. Njegov uspeh je s petim mestom zaokrožil Gašper Katrašnik, ki je bil s 16. mestom tudi najuspešnejši slovenski tekmovalec v skupnem seštevku dirke.

Njegov zaostanek za zmagovalcem je znašal deset sekund, isti zaostanek sta imela tudi kolesarja ljubljanske ekipe Gusto Santic Matic Grošelj in Žiga Ručigaj na 20. oziroma 21. mestu. Njun moštveni kolega Avstralec Benjamin Hill je bil skupno peti, je poročala STA.

"Etapa je bila težka. Kmalu po štartu se je skupina razbila na več manjših. V ospredju smo bili skoraj vsi iz naše ekipe, naš načrt pa je bil, da s Katrašnikom osvojimo kakšno bonifikacijsko sekundo in dobimo dobro mesto v skupni razvrstitvi. Na žalost je na koncu Gašper v šprintu izgubil pozicijo za menoj in takoj, ko sem to videl, sem podaljšal šprint, kar je bilo dovolj za zmago. So pa fantje opravili fenomenalno delo, saj so ves dan držali razliko pred zasledovalci ter naju z Gašperjem pripeljali do super položaja v zaključku dirke. V zadnjem kilometru sem se le držal kolesa Davida Pera in zadnjih 350 metrov odpeljal na polno," je današnjo dirko komentiral Kump.

