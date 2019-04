Za naj prostovoljce leta občine Krško lahko glasujete do 7. maja

22.4.2019 | 09:15

Po izboru občanov je lani naziv Naj prostovoljska organizacija leta 2017 v občini Krško prejelo PGD Videm ob Savi, naziv Naj prostovoljec leta 2017 pa Sandi Lekše (na sliki). (Foto: Občina Krško)

Krško - V občini Krško bodo tudi letos izbrali naj prostovoljko/prostovoljca leta 2018 v kategorijah do in nad 30 let ter naj prostovoljsko organizacijo. Glasovanje poteka do vključno 7. maja, so sporočili iz krške občine.

Za naj prostovoljsko organizacijo leta 2018 kandidirajo: Zveza prijateljev mladine Krško (predlagatelj DPM Brestanica), Turistično društvo Senovo inKlub posavskih študentov ( oba je predlagala Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško)

Za naziv naj prostovoljke/prostovoljca nad 30 let se potegujejo: Anica Ivnik, Romana Meznarič in Vilma Pirnar (vse tri je predlagalo CSD Posavje, Enota Krško), Alenka Špan (predlagatelj Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško),Helena Španovič (predlagatelj Zora Pevec), Đurđica (Đurđa) Braje (predlagatelj ZPM Krško) in Danica Žnideršič (predlagatelj Dom starejših občanov Krško).

Za naj prostovoljko/prostovoljca do 30 let pa kandidirajo: Filip Černelč in Katarina Brodnik (predlagatelj obeh je Komisija za izvedbo razpisa Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija leta 2018 v občini Krško).

Več o prostovoljnem delu posameznih kandidatov si lahko preberete na spletni strani Občine Krško.

M. Ž.