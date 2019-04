Urejali bodo širše območje med avtobusno in železniško postajo

22.4.2019 | 20:20

Sevnica (Foto: M. L., arhiv DL)

Sevnica - V Sevnici bodo predvidoma v torek začeli urejati širše krajevno območje med avtobusno in železniško postajo. Gradbena in druga dela, ki jih nameravajo končati do konca avgusta, bodo po oceni tamkajšnje občine stala skoraj 480.000 evrov. Dobro polovico bo po poročanju STA zagotovila občina, razliko pa bodo pokrili z državnim vložkom.

Na sevniški občini so dejali, da so z omenjeno naložbo uspeli na javnem razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti ministrstva za infrastrukturo. Hkrati pa so opozorili, da bo zaradi posegov na tem območju ovirana in spremenjena prometna ureditev, zato udeležence v prometu med izvajanjem del prosijo za pozornost, strpnost in dosledno upoštevanje spremenjenega prometnega stanja.

Po podatkih sevniške občine omenjena naložba obsega ureditev parkirišča pri železniški postaji s hortikulturnimi deli po prejetih kulturno-varstvenih pogojih, uredili pa bodo tudi štiri polnilna mesta za električna vozila. Parkirišče bodo uredili po načelu "parkiraj in se odpelji", po njegovi preureditvi pa parkiranje dovolili le uporabnikom javnega potniškega prometa, navaja STA.

Na območju manjšega parkirišča med skladišči tovornega prometa in zelenico bodo zgradili novo avtobusno postajališče, ki bo omogočalo lažje povezovanje in prestopanje z vlaka na avtobus ter obratno. Celovito bodo prenovili tudi pločnik med zdajšnjo avtobusno in železniško postajo, uredili javno razsvetljavo in preuredili zdajšnjo avtobusno postajo v parkirišča za osebne avtomobile.

M. Ž.