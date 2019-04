Dobivajo sodobno prometno vpadnico

22.4.2019 | 10:15

Na Ljubljanski cesti so minuli četrtek položili fin asfalt. (Foto: G. S)

Občinski svet z županom Dušanom Strnadom na ogledu (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Občinski svet občine Ivančna Gorica si je pred začetkom nedavne 4. redne seje ogledal skorajšnji zaključek prenove Ljubljanske ceste v Ivančni Gorici. Župan Dušan Strnad je povedal, da Ivančna Gorica z omenjenim projektom dobiva sodobno vpadnico z vso potrebno infrastrukturo, so sporočili iz ivanške občine.

Popolna prenova odseka ceste, ki bo občinski proračun stal slab milijon evrov, se je začela oktobra lani in zajema celotno obnovo cestišča, vodovoda in kanalizacije, postavljena je nova razsvetljava, položeni pa tudi številni kabelski vodi za telekomunikacijo in elektro napeljavo.

Po zaključku bo vozna površina razširjena in bo imela obojestranski kolesarski pas in pločnik, zasvetil pa bo tudi prvi semafor v Ivančni Gorici, predvsem še za večjo varnost pešcev in kolesarjev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Dela bodo zaključili v prihodnjih dneh.

M. Ž.