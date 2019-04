Danes lahko doživite kozolce, se igrate stare igre, sekate pirhe …

22.4.2019 | 11:30

Učili se boste lahko tudi uporabe zdravilnih rastlin. (Foto: Dežela kozolcev)

Šentrupert - Na današnji velikonočni ponedeljek se bodo lahko obiskovalci Dežele kozolcev v Šentrupertu od 14. ure dalje lahko preskusili v tipičnih delih s tradicionalnimi orodji v okviru programa Doživeti kozolce, se igrali stare igre pod kozolci v okviru programa Z igro v preteklost, se naučili uporabe zdravilnih rastlin v sklopu programa Čutna pot zdravilnih rastlin in seveda sekali pirhe. Dogodek v Deželi kozolcev, ki jo je v skoraj šestih letih obiskalo že več kot 55.000 ljudi iz 58-ih držav, pripravljamo v okviru projekta Oživitev kozolcev in je brezplačen.

Kot so sporočili iz Dežele kozolcev, v okviru projekta skupaj s partnerji, to so Univerza v Novem mestu Fakulteto za ekonomijo in informatiko, Turistično društvo Šentrupert in občina Šentrupert, predstavljajo in promovirajo zgoraj omenjene programe, ki povezujejo lesno stavbno dediščino ter dediščino uporabe zdravilnih rastlin in otroških iger. Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

M. Ž.