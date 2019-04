FOTO: Po tradicionalni blagoslov rekordno število motoristov in motoristk

22.4.2019 | 13:50

Domači župnik Janez Rihtaršič je blagoslovil motoriste in motorje.

Mirna Peč - Motoristične poti so na današnji velikonočni ponedeljek že tradicionalno vodile v Mirno Peč. Že 21. motorističnega blagoslova pred začetkom motoristične sezone se je po ocenah organizatorja Moto kluba Trebnje in predsednika Zveze moto klubov Slovenije Leopolda Pungerčarja udeležilo blizu 15.000 motoristov, motoristk in tudi obiskovalcev. Kot so ponosno dejali organizatorji, je to rekordna številka.

Motorji so dobesedno preplavili ta dolenjski kraj. »Že kar nekako samoumevno je, da se na velikonočni ponedeljek pride v Mirno Peč. Namen tega blagoslova je zagotovo priporočilo za srečno in varno vožnjo ter da se motoristi srečamo in družimo,« je dejal Pungerčar.

Lani je na naših cestah umrlo 18 voznikov enoslednih motornih vozil, kar je 38 odst. manj kot v letu 2017. »V zglednem obdobju si nadejamo, da bi prišli pod deset smrtnih žrtev. Nič verjetno ne bo nikoli moč doseči, pod deset pa verjamem, da lahko pridemo in se počasi izenačimo s severnimi sosedi oz. državami, ki v to smer namenjajo nekaj več denarja,« je še dodal Pungerčar, ki je ob tej priložnosti vse udeležence v prometu pozval k strpni vožnji in spoštovanju.

Vseslovenskega blagoslova se je udeležil tudi Jurij Pršina iz Stranske vasi pri Novem mestu. »Letos je veliko več motorjev, kot lani. Čedalje več je tudi štirikolesnikov,« je na hitro ocenil. Na velikonočni ponedeljek se je že večkrat pripeljal v Mirno Peč, saj je to eden od dogodkov, kjer se motoristi med sabo družijo, sklepajo nova prijateljstva in si med drugim tudi izmenjajo izkušnje.

Organizatorji so tudi letos pripravili standardni program, ki se je začel z mašo ob 10. uri, nato pa nadaljeval z blagoslovom motorjev, ki ga je opravil domači župnik Janez Rihtaršič. Zbrane je pozdravil tudi župan Mirne Peči Andrej Kastelic, ki je vsem zaželel srečno vožnjo. Pripravili so tudi pester kulturno-zabavni program, podobno kot v zadnjih letih pa so se spomnili pokojnih mirnopeških rojakov, harmonikarja Lojzeta Slaka in pesnika Toneta Pavčka. Obiskovalci so si med drugim lahko ogledali tudi nedavno odprt muzej, ki je poimenoval ravno po njima.

Besedilo in fotografije: R. N.

