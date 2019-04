Motorist padel

22.4.2019 | 18:05

Na cesti pri naselju Skrovnik v občini Sevnica je malo pred trinajsto uro padel motorist in se poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi in prenosu poškodovanca v reševalno vozilo. Poškodovanega motorista so reševalci prepeljali v SB Novo mesto.

Goreli suha trava in podrast

Nekaj minut pred poldnevom sta v naselju Brezovica na Bizeljskem goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas so pogasili požar na površini okoli 0,3 hektarja.

M. Ž.