Z Metličani zaviral kolo tudi predsednik države

23.4.2019 | 08:50

Tudi navratilčki zadnja leta nastopajo na vuzemskem ponedeljku.

Metlika - Izredno toplo vreme je včeraj popoldne privabilo v staro metliško mestno jedro množico ljudi, ki so si na placu že osemindvajsetič zapored na vuzemski ponedeljek ogledali zaviranje kola članov metliške folklorne skupine Ivana Navratila. Torej, na velikonočni ponedeljek so na Trgu svobode plesali kolo.

A to ni običaj v Metliki le, odkar je Slovenija samostojna. Kdaj so Metličani in Metličanke že plesali in peli na ponedeljek po prvi spomladanski polni luni, ne ve natančno nihče. Res pa je, da je metliški rojak, narodopisec Ivan Navratil opisal običaj v Ljubljanskem zvonu leta 1888. Po drugi svetovni vojni so oblasti rajanje prepovedale, leta 1992 pa so v Metliki ta lepi običaj znova obudili. Zadnja leta se odraslim folkloristom pridruži tudi podmladek, imenovan navratilčki, ki ga vodi Mateja Klemenčič in ima že starejšo in mlajšo skupino.

Poleg Mestne godbe Metlika metliški folkloristi vedno povabijo v goste še kakšno skupino. Tokrat so bili to člani folklorne skupine Podkuca iz Naklega na Gorenjskem. Metliško obredje, ki je od lani uvrščeno na seznam slovenske nesnovne kulturne dediščine državnega pomena, si je ogledal tudi predsednik države Borut Pahor, ki je ob koncu s številnimi drugimi tudi zaplesal v kolu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

