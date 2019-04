Popoldne še dve nesreči motoristov

23.4.2019 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16:37 uri je na cesti Lašče - Smuka, občina Kočevje, padel motorist. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanega oskrbeli, posadka s helikopterjem SV z ekipo HNMP Brnik pa ga je prepeljala v UKC Ljubljana.

Ob 16.34 je na lokalni cesti med krajema Sajevec in Jurjevica, občina Ribnica, motorist s sopotnikom zapeljal z ceste. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanima do prihoda reševalcev, odklopili akumulator na motorju ter posuli iztekle tekočine. Reševalci NMP Ribnica so v bolnišnico prepeljali dve poškodovani osebi.

Pred dežjem požari v naravi

Ob 12:50 so na Taborski cesti v Grosuplju gasilci PGD Grosuplje pogasili kup smeti na površini okoli 50 kvadratnih metrov in obvarovali barake, ki jih je ogenj ogrožal. O požaru je bila obveščena policija.

Ob 19.33 so v Dolenja vasi, občina Ribnica, gasilci PGD Dolenja vas pogasili manjši travniški požar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA na izvodu Štefanič Istok.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 6:30 do 8:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINSKA KLET, izvod poslovni prostor;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA , izvod Oto Govednik in Cerkev-Sever.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ na izvodu HMELJČIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.