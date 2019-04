Krčani izgubili z Domžalami

Krško - Nogometaši Krškega so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije včeraj izgubili proti Domžalam z 1:2 (0:2). Za Domžale je to šesta zaporedna zmaga proti Krčanom.

Domžalčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, kar so kronali tudi z dvema zadetkoma. Prvega je v 34. minuti dosegel Amedej Vetrih, potem ko je z glavo izkoristil podajo Senijada Ibričića iz kota z leve strani. Vetrih je bil tri minute pozneje v vlogi podajalca, žogo je poslal na približno 14 metrov od krškega gola, kjer jo je Shamar Nicholson sprejel s prsmi in jo takoj zatem iz prve poslal pod prečko za 2:0, je poročala STA.

Sicer pa so tudi pred tem imeli Domžalčani več (pol)priložnosti, med drugimi Nicholson, Ibričić in Adam Gnezda Čerin, na drugi strani pa so Krčani enkrat tudi zadeli prek Daliborja Volaša, a iz prepovedanega položaja.

V drugem polčasu je prvi nevarnejši strel sprožil Marco Da Silva s prostega udarca, a Krševan Santini ni imel težkega dela. Zato pa ga je premagal Marin Perić v 56. minuti, ko je v mrežo pospravil odbito žogo po poskusu Anteja Vukušića. V nadaljevanju je v 62. minuti Žiga Frelih najprej obranil poskus Matije Roma, zatem pa na drugi strani Santini Perića. V 74. minuti je bil blizu novega zadetka Nicholson, a se iz bližine ni izšlo za povišanje vodstva, tako da je ostalo pri 2:1, so na STA orisali dogajanje na igrišču.

Krčani bodo v 29. krogu v nedeljo gostovali v Ljubljani.

* Stadion Matije Gubca, sodniki: Antič, Bensa in Černe.

* Strelci: 0:1 Vetrih (34.), 0:2 Nicholson (37.), 1:2 Perić (56.).

* Krško: Frelih, Štefulj (od 85. Vekić), Ilić, Cetina, Volarič, Perić, Da Silva, Kordić (od 62. Petrović), Jandrek, Vukušić, Volaš.

* Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Vetrih, Mujan (od 81. Podlogar), Ibričić, Gnezda Čerin, Vuk (od 67. Hodžić), Nicholson.

* Rumeni kartoni: Jandrek, Perić; Dobrovoljc, Hodžić.

* Rdeči karton: /.

