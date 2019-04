Lokacijo za zbirni center še iščejo

23.4.2019 | 10:15

Nadgradnja čistilne naprave v Dolenjskih Toplicah teče po predvidenem terminskem planu. (Foto: Občina Dolenjske Toplice)

Dolenjske Toplice - Zbirni center za odpadke, ki so ga v Dolenjskih Toplicah pri čistilni napravi odprli maja leta 2014, je zaprt od septembra lani, ko so se začela pripravljalna dela za nadgradnjo čistilne naprave. Občani ga pogrešajo in župan Franci Vovk upa, da jim bo v kratkem uspelo najti nadomestno lokacijo zanj.

Kot je pojasnil, je ta dobro služil svojemu namenu, saj je količina zbranih kosovnih odpadkov, odprt je bil dvakrat na teden po dve uri, potrjevala potrebo po obstoju takšnega centra. A ker bo čistilna naprava večja, kot je bila do zdaj, dodali pa ji bodo še en bazen, zbirni center v enakem obsegu kot v preteklosti na tej lokaciji ne bo mogel delovati, zato na občini pospešeno iščejo primernejšo. »Občani se zdaj za odvoz kosovnih odpadkov poslužujejo storitev Komunale Novo mesto,« je dejal Vovk. Marjan Menger, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske toplice, Mirna Peč in Žužemberk, pa je dodal, da v obdobju od zaprtja zbirnega centra za odpadke niso opazili povečanega odlaganja kosovnih odpadkov na območju občine Dolenjske Toplice.

Sicer pa gradnja čistilne naprave poteka skladno s terminskim planom in je v polnem teku. »Zgrajen je že nov biološki bazen, izvaja se rekonstrukcija obstoječega nadzornega objekta, v nadaljevanju pa bodo začeli izvedbo potrebnih strojnih in elektroinštalacijskih del. Gradnja bo predvidoma zaključena 28. junija letos, nato pa sledi enoletno poskusno obratovanje,« je orisal župan. Nova oz. nadgrajena čistilna naprava bo imela zmogljivost 4000 PE, do zdaj je imela 2000 PE, in bo delovala po enakem klasičnem tehnološkem postopku, kot deluje obstoječa. »Postopek je preizkušen in ima od vseh znanih postopkov čiščenja odpadnih vod najmanjše obratovalne stroške. Iztok prečiščene vode v potok bo s pomočjo UV-dezinfekcije izpolnjeval tudi strožje zahtevane kriterije izpustov glede kopalnih vod. Presežno odpadno blato se bo iz zalogovnika, ki je predviden v sklopu čistilne naprave, odvažalo na centralno čistilno napravo v Novo mesto,« je pojasnil Vovk in pridal, da bodo v sklopu sanacijskih del prenovili tudi oba obstoječa dovodna kanala do čistilne naprave, zaradi potrebe po povečani električni dovodni moči pa bodo z novo zamenjali tudi obstoječo transformatorsko postajo na Gorenjem Gradišču.

V središču Dolenjskih Toplic v neposredni bližini hotela Balnea so nedavno prestavili ekološki otok. Kot je povedal župan, se je namreč dogajalo, da je količina odloženih odpadkov presegala kapaciteto zabojnikov, zato so jih občani odlagali kar ob njih. Ker na obstoječi lokaciji ni bilo več prostora za dodatne zabojnike, so se na občini odločili za dve novi, in sicer je en ekološki otok sedaj v Gregorčevi ulici, drugi pa v Ulici Maksa Henigmana.

Članek je bil objavljen v 15. številki Dolenjskega lista z dne 11. april 2019.

M. Žnidaršič