Blagoslov traktorjev za varno delo

23.4.2019 | 13:15

Sto traktorjev in njihovih lastnikov je včeraj prišlo po blagoslov v Gorenje Dole. (Foto: Slavko Gorenc)

Blagoslov je opravil župnik Tone Dular.

Gorenje Dole - V Mirni Peči na velikonočni ponedeljek blagoslavljajo motorje, v Gorenjih Dolah v škocjanski občini pa traktorje, torej štirikolesne jeklene konjičke, brez katerih si življenja na kmetiji praktično ni mogoče več predstavljati.

Domačini so že lani uresničili zamisel Franca Šraja iz Gorenjih Dol, ki je skupaj z župnikom Tonetom Dularjem predlagatelj te akcije, a letos je bil odziv še boljši. Lani se je npr. blagoslova pri podružnični cerkvici sv. Križa udeležilo 58 lastnikov traktorjev iz bližnje in daljne okolice, letos pa kar sto in tudi ostalih obiskovalcev je bilo veliko več. Ti so menili, da je lepo videti toliko različnih traktorjev na kupu, vsi lepo očiščeni in ustrezno opremljeni, pripravljeni na delo v novi sezoni. Nekateri se ponašajo kar s častitljivo starostjo. Celo otroci so se pripeljali s svojimi traktorji - igračami. Prav vsi so prišli z namenom, da blagoslov pripomore k uspešnemu letu brez nesreč, ki so na kmetijah žal še vedno dokaj pogoste.

Organizatorji pravijo, da bo blagoslov traktorjev in drugih delovnih strojev postal tradicionalen in se ne bojijo še večjega obiska. Obiskovalce so celo pogostili z domačimi dobrotami.

Z letošnjimi prostovoljnimi prispevki obiskovalcev blagoslova bodo pomagali pri obnovi domače podružnične cerkve sv. Križa v Gorenjih Dolah.

L. Markelj, foto: S. Gorenc

Galerija