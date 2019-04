Velikonočni ponedeljek zaznamovali pijani vozniki

23.4.2019 | 11:50

Foto: Arhiv DL

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so včeraj v širši okolici Novega mesta opravljali meritve hitrosti in preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V nekaj urah so ugotovili dvajset prekoračitev hitrosti in ukrepali tudi zoper voznike:

- 44- letnega voznika mopeda, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,43 miligramov alkohola (2,97 g/kg). Kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan moped;

- voznika začetnika, ki je vozil osebni avtomobil in je imel v litru izdihanega zraka 0,53 miligramov alkohola;

- voznika ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, opravljanje preizkusa alkoholiziranosti pa je odklonil;

- voznika avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligramov alkohola;

- voznika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,83 miligramov alkohola;

- motorista, ki je imel v litru izdihanega zraka kar 1,22 miligramov alkohola 8 (2,54 g/kg);

- motorista, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan motor;

- mladoletnega voznika mopeda, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligramov alkohola;

- voznika štirikolesnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligramov alkohola;

- še tri kršitelje, ki so vozili neregistrirane mopede, in voznika mopeda, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade.

Pet nesreč motoristov, dva hudo in dva lažje poškodovana

O prometni nesreči z udeležbo motorista so bili včeraj popoldne obveščeni sevniški policisti. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je 37-letni motorist vozil iz smeri Boštanja proti Mokronogu. Pri odcepu za Pijavice je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Huje poškodovanega motorista so reševalci na kraju oskrbeli in ga prepeljali v bolnišnico v Novo mesto.

Včeraj popoldne se je zgodila prometna nesreča tudi med Smuko in Laščami. 34-letni motorist je peljal iz smeri Kočevja in zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Hudo poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.

V semaforiziranem križišču Topliške ceste in Kandijskega mostu v Novem mestu je v nedeljo popoldne 21-letna voznica osebnega avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti trčila v 50-letnega motorista. Motorist se v nesreči ni poškodoval, povzročiteljici pa so policisti izdali plačilni nalog.

Prav tako v nedeljo popoldne je v Herinji vasi 28-letni motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Motorista so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

V petek popoldne so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti pri naselju Jelovec. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 29-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodovanega motorista so oskrbeli v bolnišnici.

V nesreči poškodovane štiri osebe, povzročiteljica pijana

Med Dolenjo vasjo in Pohanco se je v petek okoli 19. ure zgodila prometna nesreča, v kateri so bili poškodovani štirje udeleženci. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 29-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. Reševalci so v bolnišnico odpeljali poškodovano voznico in potnike - otroka starega dve leti, ki je med vožnjo sedel na prednjem desnem sedežu, 30-letnega moškega in 29-letnega moškega. Po podatkih iz bolnišnice se je v nesreči 29-letni potnik huje poškodoval, ostali pa so utrpeli lažje poškodbe.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so policisti voznici odredili preizkus, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,68 miligramov alkohola. Odredili so ji tudi strokovni pregled, saj so v vozilu našli in zasegli vrečko s posušenimi rastlinskimi delci s sumom na prepovedano konopljo. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan in brez veljavne vozniške

Metliški policisti so v petkovih večernih urah v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,73 miligramov alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, ki so ga policisti zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanilisodišče.

Nesreča zaradi prekratke varnostne razdalje

Novomeške policiste so v soboto iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Sedilovi cesti, kjer je 62-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozila 35-letna voznica. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Ob nakit, denar, motorno žago

V Mrtvicah na območju Krškega je v noči na soboto nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in izmaknil motorno žago.

Med soboto in nedeljo je v Stranski vasi neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in povzročil za okoli 4000 evrov škode.

V kraju Jetrno Selo je na velikonočno nedeljo nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit iz zlata in srebra. S tatvino in vlomom je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Med soboto in ponedeljekom je v Kanižarici neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah je odesel zlat nakit in denar.

Vlomil v hišo, a odnesel ničesar

V Slovenski vasi je med 16. in 18. aprilom nekdo skozi balkonska vrata vlomilv stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli100 evrov škode.

Prijeli sprovajalca in tujce

V včerajšnjih jutranjih urah so policisti v Novem mestu ustavili osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil voznik z urejenim statusom v Veliki Britaniji. Med postopkom so ugotovili, da tujec v avtomobilu prevaža štiri državljane Egipta, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 37-letnemu osumljnecu kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljane Egipta so po zaključenih policijski postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Med velikonočnimi prazniki nezakonito čez mejo 67 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim dnem izsledili in prijeli 67 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Tribuče, Božakovo, Dolenjci, Metlika, Dobova, Griblje, Novo mesto, Vinji vrh (Brežice), Črnomelj, Dolenja Pirošica, Cerklje ob Krki, Boršt, Drašiči, Želebej, Sinji vrh in Rosalnice. Policijski postopki s 25 državljani Maroka, 20 državljani Alžirije, 11 državljani Bangladeša, štirimi državljani Turčije, tremi državljani Libije in po enim državljanom Palestine, Kube, Nigerije in Irana še niso zaključeni.

M. Ž.