ZSSS vabi na prvomajski srečanji

23.4.2019 | 16:00

Igor Iljaš, koordinator ZSSS

Novo mesto - Na obeh tradicionalnih prvomajskih prireditvah v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) – območne organizacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja bodo letos poudarili zaostanek rasti plač v primerjavi z gospodarsko rastjo in težave s pomanjkanjem delovne sile ter posledično skorajda suženjsko izkoriščanje tujcev. Praznik dela z obiskom enega od njunih srečanj običajno obeleži skupaj od pet do šest tisoč ljudi.

1. maja ob 11. uri ZSSS vabi na dve tradicionalni srečanji. Na Debencu pri Mirni bodo podelili priznanja zaslužnim sindikalistom, in sicer Eriku Kraševcu iz Urse Novo mesto (Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije), Mariji Fortuna iz Doma starejših občanov Črnomelj (Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva), Niku Pižmu iz žužemberškega podjetja Kig Meplat (SKEI), Klemnu Goršetu iz Revoza (SKEI) in Petru Štreklju iz trebanjskega Trima (SKEI). Zbrane bosta nagovorila mirnski župan Dušan Skerbiš in generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič, v spremljevalnem programu pa bodo nastopili Pihalni orkester Občine Trebnje z mažoretami, učenci OŠ Mirna in GŠ Trebnje ter ansambel Ceglar.

Istočasno bo proslava na Lisci, kjer bosta slavnostna govornika sevniški župan Srečko Ocvirk in sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. Nastopili bodo sevniška godba, domača folklorna skupina Spomin in ansambel Štajerci.

Vsake od omenjenih prireditev se po besedah sindikalista Igorja Iljaša tradicionalno udeleži po 2.500 do 3.000 ljudi. Kaj je Iljaš povedal o gospodarski klimi v regiji, izkoriščanju delavcev in negotovosti glede letošnjih regresov, pa podrobneje v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.