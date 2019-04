Gradili bodo parkirno hišo P+R

23.4.2019 | 14:30

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in predsednik uprave gradbenega podjetja Pomgrad Iztok Polanič podpisujeta pogodbo za gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. (Foto: Občina Grosuplje)

Grosuplje - Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in predsednik uprave gradbenega podjetja Pomgrad Iztok Polanič sta dopoldne podpisala pogodbo za gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje.

»22 projektov za Grosuplje leta 2022 danes odpira novo poglavje. Tokrat s projektom izgradnje parkirne hiše po sistemu P+R. Čestitam izvajalcu, ki je bil izbran na javnem razpisu, podjetju Pomgrad. Želim mu uspešno gradnjo, predvsem v roku, kvalitetno. To bo za mesto Grosuplje in občino Grosuplje ter za zeleno Grosuplje velika pridobitev,« je ob podpisu pogodbe dejal župan, ki ima, kot so sporočili iz grosupeljske občine, tudi informacijo, da naj bi se jeseni začela tudi nadgradnja železniške postaje.

Predsednik uprave Pomgrada Polanič je povedal, da bodo z gradnjo parkirne hiše predvidoma pričeli v naslednjem mesecu. Ta bo v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje v Grosupljem, v njej bo skupno 222 parkirnih mest, od tega jih bo 161 namenjenih parkiranju po sistemu P+R oz. potnikom, ki bodo za pot na željeni cilj prestopili iz osebnega avtomobila na bolj trajnostna prometna sredstva, avtobus ali vlak. Ob parkirni hiši bo tudi zaprta kolesarnica za 40 koles. Prav tako bo parkirna hiša omogočala polnjenje električnih vozil, kolesarnica poleg pa polnjenje električnih koles.

Pogodbena vrednost znaša nekaj več kot 5,5 milijona evrov z ddv, za projekt pa so bila občini dodeljena tudi nepovraten evropski denar. Dela bodo predvidoma zaključena v osmih mesecih.

Občina Grosuplje s svojimi projekti, kot je parkirna hiša P+R Grosuplje, sledi svoji strategiji 3G, ki med drugim izpostavlja slogan »Grosuplje Goes Green« oz. zeleno vizijo razvoja občine Grosuplje, pa tudi sprejeti Celostni prometni strategiji Občine Grosuplje, so med drugim še dodali na občini.

M. Ž.