Na Kitajskem tudi o interesih TPV

23.4.2019 | 19:00

Minister Počivalšek konec februarja 2019 v novomeškem TPV (Foto: arhiv družbe)

Novo mesto - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes z gospodarsko delegacijo odpotoval na Kitajsko, kjer bo ostal do sobote. Ta čas bo obiskal sedež podjetja Hisense, ki je novi, stoodstotni lastnik Gorenja, in se med drugim srečal tudi s predstavniki lokalnih oblasti province Liaoning Shenyang.

V tej provinci želi novomeško podjetje TPV zagnati proizvodnjo strukturnih sklopov podvozja za evropskega premijskega proizvajalca vozil. Proizvodnja na tem območju je za TPV zanimiva predvsem zaradi neposredne bližine tovarne kupca. Minister Počivalšek je sicer, kot smo poročali takrat, novomeški TPV obiskal konec februarja letos, ko se je temeljito seznanil z načrti in razvojem skupine.

V Pekingu pa bo imel gospodarski minister uvodni nagovor na tematskem forumu o svilnati poti inovacij. V gospodarskem ministrstvu pravijo, da je Slovenija v zadnjih petih letih tudi zaradi sodelovanja v pobudi sodelovanja držav srednje in vzhodne Evrope ter Kitajske 16+1 izboljšala svojo prepoznavnost na Kitajskem. To kaže tudi stalna rast blagovne menjave med državama, v okviru gospodarskega sodelovanja s Kitajsko.

Po podatkih, ki jih je objavila agencija STA, je Kitajska najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji in zaseda 13. mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami Slovenije, pred Rusijo in ZDA.

S Kitajske je lani uvažalo 12.581 podjetij, na Kitajsko pa 475 slovenskih podjetij. Izvozniki na Kitajsko so lani skupaj ustvarili 1,3 milijarde evrov blagovne menjave, ki je v primerjavi z letom 2017 zrasla za 11,8 odstotka. Rastejo tudi slovenske investicije na Kitajskem, ki jih je trenutno za 45 milijonov evrov.

