V prometni nesreči poškodovana ena oseba

23.4.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so danes ob 14.37 posredovali gasilci PGE Krško v kraju Brestanica, kjer je na cesti Brestanica-Senovo prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator in pomagali policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Našli onemoglo osebo

Brežiški gasilci so ob 13.35 posredovali na Jurčičevi ulici v Brežicah, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v katerem je bila onemogla oseba. Reševalci NMP Brežice so osebo pregledali in jo oskrbeli. Obveščene so bile pristojne službe.

R. N.