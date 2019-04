Pomoč na domu ostaja, novega izvajalca bodo poiskali

Občina Šentjernej (Ilustrativna fotografija, foto: L. M.)

Šentjernej - V Šentjerneju so pred spremembo pri izvajanju storitve obvezne javne službe pomoči na domu - po predvidoma 24. aprilu, ko poteče pogodba s centrom za socialno delo, bodo novega izvajalca poiskali na javnem razpisu, prav tako zbirajo ponudbe za prehodno obdobje.

Na občini so ob opozorilih sindikata, da bo storitev ogrožena, zagotovili, da nihče ne bo prikrajšan za pomoč na domu. Sindikat zdravstva in socialnega varstva je namreč sporočil, da območni center za socialno delo storitve pomoči na domu v občini Šentjernej po 24. aprilu ne bo več izvajal. Kdo jo bo, naj ne bi bilo znano, oz. naj bi za to poskrbela občina, so dodali.

Pravnik šentjernejske občinske uprave Rajko Grimšič je zanikal, da se pomoč ukinja in da občina ne bi poskrbela za svoje občane. Uporabnike omenjene storitve na občinski spletni strani obveščajo, da bodo vsem občanom, ki prejemajo topli obrok (kosilo) na podlagi storitve pomoč družini na domu zagotovili nemoteno oskrbo storitve pomoč na domu in socialni servis – prinos kosila z novim izvajalcem, saj bo z dosedanjim izvajalcem prenehalo pogodbeno razmerje. »Kakršnakoli bojazen, da za vas ne bo poskrbljeno, je neutemeljena. Strošek te storitve ne bo večji, kot sedaj,« pravijo na občini.

L. Markelj