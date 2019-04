Dan odprtih vrat pri čebelarjih

24.4.2019 | 17:30

Foto: ČZS

Novo mesto - Čebelarska zveza Slovenije, čebelarska svetovalna služba in čebelarska društva v petek, 26. aprila, pripravljajo dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev, da bi tako poskrbeli za izobraževanje in informiranje splošne javnosti o pomenu čebel in čebelarstva.

Čebelarsko dejavnost želijo še posebej predstaviti lokalnim šolam, vrtcem in drugim interesnim združenjem, širši javnosti pa predstaviti čebelarsko dejavnost in njen pomen za opraševanje, prikazati postopke pridobivanja medu in povedati, da so čebelji pridelki naravno živilo.

V naših krajih boste čebelarje lahko spoznali na naslednjih lokacijah: ČD Črnomelj (čebelnjak in stojnica pri OŠ Loka), ČD Dobrepolje (stojnica pred občinsko stavbo), ČD Kočevje (čebelnjak Marof in stojnica na tržnici), ČD Krka in Zagradec (čebelnjak in stojnica pri PŠ Krka), ČD Krško (čebelnjak Planinc, Libna 30, Krško), ČD dr. Jožef Starc Metlika (šolski čebelnjak), ČD Novo mesto (čebelnjak Kobe), ČD Radeče (stojnica na radeški tržnici), ČD Ribnica (Čebelarstvo Kojek), ČD Sevnica (grajski čebelnjak), ČD Stična (čebelnjak kranjske čebele Višnja Gora), ČD Straža-Dolenjske Toplice (čebelnjak Podstenice in stojnica KKC Dolenjske Toplice) in ČD Trebnje (stojnica Anton Koželj, čebelnjak Požeš in OŠ Trebnje).

Nekatera društva bodo dan odprtih vrat imela ob drugih dnevih ali v okviru občinskih praznikov, kot npr. ČD Šmarjeta-Škocjan (občinski praznik) in ČD Krka (Krka Novo mesto).

B. D. G.