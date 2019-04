Danes brez elektrike

24.4.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN, TP GABRJE JENIČ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2, izvod Radovica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00, zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBOTNICA, na izvodu ČRPALIŠČE;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI, na izvodu Selce-Špeharji.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP MIRNA ROJE 2 izvod ZGORNJA VRSTA med 08:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Senuše izvod Senuše med 8. in 11.30 uro in na območjuTP Kripspar izvod Ardro med 12. in 15. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Račja vas med 8. in 14. uro.

M. K.